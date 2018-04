L’atac a l’exespia rus, fet amb un agent nerviós “d’alta puresa”

Serguei i Iúlia Skripal van ser enverinats amb una soca “d’alta puresa” de l’agent nerviós Novitxok, segons l’anàlisi de l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPCW, seguint les sigles en anglès) que es va fer públic ahir. L’OPCW assegurava en l’avaluació que ha “confirmat” les descobertes dels científics britànics sobre l’agent nerviós amb què l’exespia rus i la seva filla van ser enverinats a Salisbury el 4 de març.

L’OPCW va fer proves en mostres de sang dels Skripal i va partir de les restes trobades als diferents indrets de la ciutat anglesa que van ser escorcollats. També s’havien pres mostres del detectiu sergent Nicholas Bailey, contaminat igualment després d’intentar ajudar els Skripal quan van ser trobats inconscients en un banc del centre.

L’informe sosté que “els resultats de les anàlisis de les mostres biomèdiques dels laboratoris designats per l’OPCW demostren l’exposició dels tres individus hospitalitzats a aquesta substància química tòxica”. L’única part feta pública del sumari no especifica en cap moment quin és el nom de la substància (Novitxok), però sí que afirma que es “confirmen les descobertes del Regne Unit sobre la identitat” de l’agent nerviós utilitzat a Salisbury. L’organisme no apunta en cap direcció sobre l’autoria. Una setmana després de l’atac, però, la primera ministra, Theresa May, va assegurar al Parlament que era “molt probable” que Rússia hi estigués al darrere. Moscou ho ha negat en tot moment.

L’incident ha obert una greu crisi diplomàtica amb el Kremlin, arran de la qual més de 120 diplomàtics russos han estat expulsats, tant de l’ambaixada de Moscou a Londres com d’una vintena més de capitals occidentals. La Rússia del president Vladímir Putin també ha pres mesures semblants.

El Regne Unit va demanar ahir una nova reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per discutir les descobertes. I el ministre d’Exteriors, Boris Johnson, el primer que va apuntar al Kremlin abans que hi hagués cap prova, ni tan sols circumstancial com les actuals, va assegurar en un comunicat: “No hi ha dubte sobre què es va utilitzar [en l’atac] i no hi ha cap explicació alternativa sobre qui n’és responsable: només Rússia té els mitjans, els motius i l’historial” d’aquesta mena d’accions, en referència a l’assassinat a Londres, el 2006, amb poloni 210, un material radioactiu, del també exespia rus Aleksandr Litvinenko. Un cop més, Boris Johnson va exigir ahir “respostes” al Kremlin.

En lloc segur i secret

La publicació de l’informe de l’OPCW va coincidir amb les primeres declaracions públiques de Iúlia Skripal d’ençà que va ser enverinada, i d’ençà que dilluns passat va sortir de l’hospital on estava ingressada, i on encara continua el seu pare, en estat greu. Des d’un lloc segur i secret facilitat per les autoritats britàniques, en un comunicat emès a través de la policia, Iúlia Skripal assegura que està “envoltada del personal” adequat per ajudar-la a recuperar-se.

Tanmateix, assegurava que és conscient dels “contactes específics [de] l’ambaixada de Rússia oferint-me la seva ajuda, però ara mateix no vull aprofitar els seus serveis. Tot i així, sé que si canvio d’opinió hi puc contactar”. L’ambaixada de Rússia a Londres s’hi va tornar afirmant que aquesta versió “només reforça les sospites que estem davant d’un aïllament forçós d’una ciutadana russa”. I ha demanat a Londres proves que Iúlia Skripal no està privada de llibertat.