Le Pen demana als votants que financin el partit per evitar la insolvència

Marine Le Pen vol fer pagar els plats trencats als votant del seu Front Nacional, rebatejat recentment com a Reagrupament Nacional. La formació d'ultradreta francesa ha posat en marxa una campanya per recaptar diners després que la justícia hagi retingut cautelarment dos milions d’euros de subvencions públiques que el partit havia d'haver rebut aquest mes de juliol i que representa una mica menys de la meitat dels 4,5 milions que rep d'ajudes públiques, segons l'estimació de diversos mitjans francesos. Davant aquest “assassinat financer” a què el sistema sotmet el Front Nacional, Le Pen ha fet una crida perquè els simpatitzants es gratin la butxaca i facin aportacions particulars al compte del partit des d'uns simbòlics cinc euros a un màxim de 100. El missatge és clar. O caixa o faixa, perquè sense la 'solidaritat' de l'electorat el partit haurà de declarar-se insolvent a finals d'agost, una situació que es traduiria en la desaparició de les sigles. La tàctica sembla haver funcionat i en pocs dies més de 5.000 persones han respost i ja s'han aconseguit 300.000 euros, segons fonts del partit.

Els electors són l’últim recurs de Le Pen, que tampoc no pot acudir als bancs francesos perquè han rebutjat concedir cap préstec a la formació. Des de fa uns anys, el sector només deixa diners a la classe política en funció de la solvència personal del candidat i no pas als partits polítics.

Però aquesta crida amb forma de micromecenatge no deixa de ser una mena de xantatge emocional cap als seus propis votants. En un vídeo, Le Pen es dirigeix a l’electorat amb un “vosaltres que em vau votar a la segona volta de les eleccions presidencials i que voleu que continuem defensant les vostres idees” o bé també amb un “vosaltres que voleu que puguem continuar intervenint contra la submersió d’Europa, de França, de les nostres ciutats i pobles”, entre altres fórmules. Una altra manera d’esprémer la confiança del seu electorat per pagar la factura dels seus presumptes fraus.

Atac als jutges

Marine Le Pen ha centrat els seus atacs contra els dos jutges que han ordenat congelar les subvencions i que han estat titllats per la dirigent de “militants” d'extrema esquerra i acusats d'estar vinculats a l'islamisme. Els magistrats són els mateixos que estan investigant l'afer dels assistents de la formació al Parlament Europeu presumptament ficticis que esquitxa la líder ultradretana i bona part del seu partit. Almenys nou persones estan acusades de participar o formar part d’un sistema que l’antic Front Nacional hauria establert per remunerar personal amb diners de fons europeus destinats a contractar assistents parlamentaris. Entre els imputats hi ha la mateixa Le Pen, però també el seu guardaespatlles, Thierry Légier, el seu company, Louis Aliot, i l’eurodiputat Nicolas Bay, que alguns apuntaven fins ara com el cap de llista del partit per a les eleccions europees de l’any vinent. El mateix Front també està imputat com a persona jurídica.

A aquest bloqueig de diners que ja fa estrènyer el cinturó al partit s’hi ha d’afegir la ratificació del Tribunal General de la Unió Europea, que obliga Marine Le Pen a retornar gairebé 300.000 euros al Parlament Europeu pel mateix cas. La líder ultradretana, que durant més de 12 anys va ser eurodiputada, va contractar amb diners europeus Catherine Griset, que treballava, de fet, per al partit a la seva seu de Nanterre. L'Eurocambra estima que el prejudici total entre el 2009 i el 2017 és de set milions d’euros.

La formació de Le Pen culpa els jutges d'abús de poder i d'intentar “matar” la formació, però la direcció ultradretana adverteix que malgrat els intents d'acabar amb ells: "No es lliuraran de nosaltres així com així”.