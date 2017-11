L'Església luterana de Suècia deixarà de referir-se a Déu en masculí

L'Església de Suècia ha demanat als seus membres i clergues que deixin de referir-se a Déu com a "Ell" o "Senyor". Consideren que el més adequat és utilitzar un llenguatge de gènere neutre i referir-se a Déu també com a Mare, i no només com a Pare. La mesura, que ha sigut aprovada per la majoria dels 251 membres de l'assemblea que reuneix l'Església, vol impulsar un ús del llenguatge "més inclusiu".

La institució, però, ha deixat clar que no es tracta d'una prohibició, sinó d'una actualització dels termes per adaptar-los a l'època contemporània. Antje Jackelen, arquebisbessa de l'Església luterana sueca, ha assegurat a l'agència de notícies TT: "Teològicament sabem que Déu està fora de les nostres idees de gènere, Déu no és un ésser humà" i que, per tant, no se li pot atorgar un gènere.

Segons els mitjans suecs, a partir del 20 de maig del 2018 l'Església luterana evangèlica sueca començarà a introduir noves recomanacions pel que fa a les normes lingüístiques de la litúrgia per evitar visions sexistes. L'Església sueca, la majoritària al país i oficial fins al 2000, ja permet l'ordenació de dones i, des d'octubre del 2013, està dirigida per una dona, Antje Jackelen.

La mesura també ha rebut crítiques. Diverses veus dins el país consideren que aquest nou ús del llenguatge en la litúrgia allunya l'Església sueca de la comunió amb les altres esglésies cristianes i soscava el llegat de la teologia comuna i de la Santa Trinitat.