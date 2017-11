L’estratègia de Trump contra Kim Jong-un, a prova

Dos bombarders B-1B nord-americans van arribar dijous a Corea del Sud i van estar fent maniobres conjuntes amb caces sud-coreans i japonesos. Una nova demostració de força dels Estats Units just abans que comenci el viatge del president Donald Trump a la regió, que té com a objectiu principal pressionar Corea del Nord perquè abandoni el seu programa nuclear. Amb una visita a la base militar de Pearl Harbor, a Hawaii, arrenca avui el periple de deu dies que portarà Trump al Japó, Corea del Sud, la Xina, el Vietnam i les Filipines.

“S’està esgotant el temps i [el president Trump] demanarà a les nacions [de la regió] que facin més” per aturar Corea del Nord, va dir l’assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca H.R. McMaster. Trump buscarà un gran acord amb els països de la regió per pressionar conjuntament Pyongyang a través de més sancions i més dures, que escanyin la seva economia i el forcin a “decidir-se entre les armes nuclears o la supervivència del règim”, com apunta Patricia Kim, analista del think tank Council of Foreign Relations. Per satisfer els desitjos nord-americans, Seül va anunciar ahir mateix que imposarà noves sancions unilaterals a Pyongyang, però la peça clau de l’acord serà sumar-hi la Xina, aliada tradicional de Corea del Nord, perquè deixi de proveir el combustible que alimenta (juntament amb el que arriba de Rússia) la indústria armamentística nord-coreana.

Trump s’entrevistarà el 8 de novembre amb el president xinès, Xi Jinping, en una visita programada sense discurs ni rodes de premsa per evitar les sortides de guió del líder nord-americà. Això sí, la censura xinesa a Twitter no s’aplicarà al compte de Trump, que podrà piular sense problema mentre sigui a la Xina, va dir ahir el govern xinès.

Només dies després del congrés comunista que va reforçar el poder de Xi i el va elevar al nivell de Mao Zedong, Trump (que no passa precisament pel seu millor moment a casa seva) s’entrevistarà amb el líder xinès amb dos grans temes sobre la taula: la crisi nord-coreana i, en segon lloc, la cooperació econòmica.

Dues qüestions que dominaran les trobades de Trump també amb els líders del Japó, Shinzo Abe, demà, i amb el de Corea del Sud, Moon Jae-in, dimarts. Tòquio i Seül, per la seva banda, voldran utilitzar la visita per refermar la seva aliança amb el govern nord-americà (vital davant l’amenaça nord-coreana) i mesurar la força del lema Els Estats Units, primer que Trump ha fet servir de mantra des d’abans i tot d’accedir a la presidència. Un principi que es va traduir ben aviat en la suspensió del tractat de lliure comerç que el seu predecessor, Barack Obama, havia pactat amb els països de la regió, el TPP, com a pedra angular de la seva política de “pivotar cap a Àsia”, en què Obama volia exercir de contrapès al poder de la Xina.

Entrevista amb Putin

Un altre dels moments més esperats del viatge és la reunió que s’està preparant entre Trump i el president rus, Vladímir Putin, a les Filipines, on assistiran a la cimera de l’APEC (Associació de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic). El conflicte de Síria i les sancions a Ucraïna han sigut punts de fricció entre els dos líders, però el tema que més planarà sobre la trobada serà la suposada intervenció russa a les eleccions que van portar el multimilionari a la presidència, només dies després de la imputació d’assessors de la campanya de Trump.

Cau el compte de Twitter de Trump 11 minuts

Un treballador de Twitter va decidir marxar de l’empresa per la porta gran. En el seu últim dia de feina va bloquejar el compte del president dels EUA, Donald Trump. Durant 11 minuts el compte @realDonaldTrump va estar inactiu. Trump fa servir molt aquest compte, en què té 41,7 milions de seguidors i ha deixat anar molts dels seus exabruptes i declaracions polèmiques. De fet, aquest té el doble de seguidors que el compte oficial del president dels Estats Units, heretat dels seus predecessors sota el nom de @POTUS, que només té 20,9 milions de seguidors. Dijous a la nit els que intentaven accedir a la pàgina de Trump a Twitter llegien el missatge “Em sap greu, aquesta pàgina no existeix”. Els responsables de la xarxa social van explicar poc després que es tractava d’un “treballador del servei d’atenció al client de Twitter, que ho ha fet en el seu últim dia de feina”. “Estem duent a terme una revisió interna absoluta”, afegien, davant el debat generat sobre la seguretat del compte del president, des del qual es podrien enviar tuits falsos. “El meu compte de Twitter ha estat bloquejat per un treballador miserable. Suposo que la veu finalment es fa escoltar i té impacte”, va piular el mateix Trump poc després.