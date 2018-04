L'exdirector de l'FBI compara Trump amb un "mafiós" en el seu llibre de memòries

“És un mentider congènit, buit d’emocions i deslligat de la veritat”. D’aquesta manera l’exdirector de l’FBI James Comey descriu el president nord-americà, Donald Trump, en un llibre de memòries que sortirà a la venda als Estats Units la setmana que ve, però del qual la premsa del país ja ha publicat alguns fragments.

L’obra, titulada 'A higher loyalty' [Una lleialtat més gran], detalla al llarg de 304 pàgines afers tan escabrosos com el fet que Trump va contractar suposadament diverses prostitutes russes l’any 2013 i els va ordenar orinar al matalàs de la suite de l’Hotel Ritz-Carlton on Barack i Michelle Obama s’havien allotjat durant una visita a Moscou. Així ho assegura l’informe no contrastat d’un espia britànic.

Comey –que va ser acomiadat per Trump quatre mesos després d'arribar a la Casa Blanca i que es va convertir en el segon director de l’FBI cessat en tota la història d’aquesta agència d’intel·ligència– també acusa Trump de “falta d’ètica i egocentrisme” i d’actuar com “un cap de la màfia”.

"Un cap que ho controla tot. Els juraments de lleialtat. La concepció del món del nosaltres contra els altres. La mentida per sobre de totes les coses, grans i petites, i el compliment d'un codi de lleialtat que posa l'organització per sobre de la moralitat i la veritat", escriu Comey textualment en el seu llibre en referència a la manera de treballar de Trump a la Casa Blanca.

El president nord-americà ha replicat aquest mateix divendres en un tuit que Comey és un “delator i un mentider provat”, i que hauria de ser processat per la justícia per “haver filtrat informació classificada”.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....