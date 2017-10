L’exèrcit antiterrorista del Sahel començarà a operar amb 5.000 homes

El nou exèrcit format pels cinc països del Sahel -Mali, el Níger, Burkina Faso, el Txad i Mauritània- començarà a desplegar-se a la zona els pròxims dies amb uns efectius previstos de 5.000 homes, però encara no ha aconseguit el pressupost que demana per al seu primer any de vida: 423 milions d’euros (491 milions de dòlars). França va ser ahir el principal valedor dels cinc països de la zona per reclamar a l’ONU l’impuls a aquesta nova força militar, que ha de concentrar esforços contra els grups terroristes de l’Estat Islàmic i Al-Qaida que operen a la regió.

Els Estats Units es van comprometre a dotar amb 60 milions de dòlars aquesta nova força, que se sumen als 108 milions compromesos fins ara, però encara queden lluny del pressupost que reclamen els anomenats G-5. La nova aportació dels Estats Units es va anunciar ahir com una contribució a la Força Conjunta del Sahel G-5 per lluitar contra el terrorisme, que encara ha de passar el filtre del Congrés nord-americà.

Aquest mateix mes d’octubre, una emboscada de milícies encara no identificades va matar quatre membres de les Forces Especials dels Estats Units al Níger, en un cas que la viuda d’un dels agents morts ja ha qualificat del “Bengasi de Trump”, en al·lusió al gran escàndol que va esquitxar l’exsecretària d’Estat dels EUA, Hillary Clinton, per la mort de l’ambaixador nord-americà a Líbia en un atac a l’ambaixada el 2012. El cas s’ha complicat amb la polèmica per la manera com el president dels Estats Units, Donald Trump, va donar el condol a la dona, segons ella de manera irrespectuosa.

Contra el tràfic de persones

El nou exèrcit combatrà també les xarxes de tràfic de persones que nodreixen les vies migratòries cap al Mediterrani i que travessen aquesta zona en direcció a Líbia. Unes xarxes que des del 2014 han provocat la mort de 30.000 persones al desert del Sàhara i unes 10.000 més ofegades al mar quan intentaven arribar a territori europeu. En els pròxims dies, la força es posarà en marxa amb controls fronterers conjunts entre Mali, el Níger i Burkina Faso, amb l’objectiu d’estar totalment operativa la primavera vinent. Segons el secretari general de l’ONU, António Guterres, la regió africana “està atrapada en un cercle viciós de pobra governança política i de seguretat, combinada amb la pobresa crònica i els efectes del canvi climàtic, que ha estès la inseguretat”.