Localitzen amb vida els 12 nens i el seu entrenador perduts des de fa nou dies en una cova a Tailàndia

Els dotze nens membres d'un equip de futbol i el seu entrenador perduts en una cova a Tailàndia des de fa nou dies han estat localitzats amb vida, segons han informat les localitats locals. Els menors tenen entre 11 i 16 anys, i l'adult, 26 anys. Es van endinsar a la cova el 23 de juny després d'un entrenament. Una tempesta imprevista, però, va inundar la cavitat i els va impedir sortir-ne.

"Els serveis de rescat tailandesos han trobat les tretze persones amb senyals de vida", ha assegurat Narongsak Osottanakorn, governador de la província de Chiang Rai, on hi ha la cova. El governador també ha explicat que els bussos han aconseguit arribar a una confluència de passadissos situada a menys d'un quilòmetre on serien els desapareguts.

Un total de 1.300 efectius treballen des de fa dies en la recerca i rescat dels dotze menors i l'adult al parc natural de Tham Luang-Khun Nam Nang Non. El principal impediment per localitzar-los han sigut els nombrosos passadissos estrets i inundats que hi ha dins la cova, que és la quarta més llarga de Tailàndia, amb deu quilòmetres de longitud i diversos canvis de nivell.