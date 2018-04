L’ofensiva del règim continua a Síria malgrat el bombardeig

L’atac dut a terme dissabte pels Estats Units contra Síria, amb el suport de França i el Regne Unit, no ha sigut prou “contundent” perquè el règim de Baixar al-Assad se senti amenaçat. Al contrari del que es buscava, l’atac occidental contra tres instal·lacions militars sirianes -que no va causar danys importants- sembla haver donat més força a Al-Assad per continuar les operacions militars al país àrab.

Sense perdre el compàs de la guerra, després de proclamar la victòria definitiva a Guta Oriental, als afores de Damasc, les forces del règim van avançar ahir cap a Homs i Hama, al centre de Síria, amb l’objectiu de combatre els últims focus de resistència. Segons l’Observatori Sirià de Drets Humans, l’operació governamental es desenvolupa en àrees pròximes a la carretera que uneix la localitat de Homs, capital de la província homònima, amb la població de Salamiyya, a Hama.

Un altre dels objectius prioritaris d’Al-Assad és el camp palestí de Iarmuk, l’últim reducte opositor al sud de Damasc que encara controla l’Estat Islàmic. Eliminar la resistència a la capital és primordial per al règim però, sens dubte, el seu gran premi serà tornar a controlar Daraa, al sud de Síria, que encara està en mans de faccions opositores i que va ser un dels llocs on van esclatar les revoltes contra Al-Assad. Aquesta província, situada a prop de Jordània i dels alts del Golan, annexionats per Israel, està en mans de diferents grups rebels que controlen el 70% de la regió.

Al-Assad manté l’agenda

El president Al-Assad va continuar ahir amb les seves reunions habituals al palau presidencial de Damasc, on va rebre una delegació parlamentària russa. “L’agressió amb coets a tres bandes contra Síria va anar acompanyada d’una campanya de fal·làcies i mentides sobre Síria i Rússia al Consell de Seguretat dels mateixos països agressors”, es va queixar el mandatari sirià davant els seus convidats.

Els diputats russos van donar suport a la posició d’Al-Assad i van declarar que l’atac dels Estats Units contra Síria era “una violació clara de les convencions internacionals i es produeix en un moment en què els sirians intenten restablir l’estabilitat al país i continuar el procés de reconstrucció de tot el que el terrorisme ha destruït”.

Un membre de la delegació russa, Dmitri Sablin, va explicar que Al-Assad va elogiar durant la reunió els sistemes de defensa antiaèria russos (encara que en teoria daten de l’època soviètica, dels anys 70), que “van abatre més de 70 míssils” disparats conjuntament pels Estats Units, el Regne Unit i França, en paraules del dictador sirià. Però la fanfarroneria d’Al-Assad contrasta amb la versió donada pel govern francès, que va qualificar d’“èxit” el bombardeig i va destacar que les defenses antiaèries de Síria van ser “molt febles o gairebé inexistents”.

Mentre Damasc i els seus aliats rus i iranià s’embranquen en una ofensiva diplomàtica amb Washington, París i Londres, les proves del possible ús d’armes químiques a Duma -el fet que va motivar els bombardejos occidentals de dissabte- es van esvaint amb el pas dels dies. Tenint en compte que l’atac va ser fa més d’una setmana i que des de llavors a la localitat s’han desplegat membres de la policia russa i agents sirians, i tots els testimonis van ser enviats al nord de Síria, la feina de recerca de l’equip de l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) es veurà seriosament entorpida. Els experts de l’OPAQ van aterrar dissabte a Damasc i ahir haurien d’haver arribat a Duma per començar la investigació sobre l’atac químic. “Deixarem a l’equip que faci la seva feina de manera professional, objectiva, imparcial i lluny de qualsevol pressió”, va assegurar el viceministre d’Afers Estrangers sirià, Aiman Susan. “El resultat de la investigació posarà en evidència la mentida de les al·legacions”, va insistir el responsable sirià.

Cimera de la Lliga Àrab

Els atacs dels Estats Units, França i el Regne Unit contra objectius del règim sirià van coincidir gairebé en el temps amb la cimera anual de la Lliga Àrab, que es va fer ahir a l’Aràbia Saudita. El tema s’hauria d’haver tractat com una de les qüestions principals de la trobada, a l’inici de la seva agenda, però els països de la Lliga Àrab van preferir passar-hi de puntetes. El secretari general de l’organisme panàrab, Ahmed Abul Gueit, va ser l’únic que va declarar que les intervencions militars estrangeres “han complicat” la crisi de Síria, però en cap moment va fer cap esment explícit a l’atac de dissabte de les potències occidentals.

A les manifestacions en favor d’Al-Assad que van tenir lloc a Damasc dissabte, s’hi van sumar ahir els iraquians. Milers de partidaris del líder xiïta Moqtada al-Sadr van protestar a la plaça Tahrir, al centre de Bagdad, contra l’ofensiva encapçalada per Donald Trump i van cremar banderes dels Estats Units.