Lula, a un pas de la inhabilitació

La carrera del polític més influent de l’Amèrica Llatina al segle XXI s’està a punt d’acabar precipitadament via judicial. El futur de Luiz Inácio Lula da Silva, el president que va rescatar 40 milions de brasilers de la pobresa, és en mans d’un tribunal federal de segona instància, format per tres jutges, que dimecres pot decretar, fins i tot, el seu ingrés a presó.

En l’operació Lava Jato, que investiga els casos de corrupció a l’empresa estatal Petrobras, el líder del Partit dels Treballadors (PT) ja va ser condemnat per Sérgio Moro, el jutge estrella idolatrat pels sectors més reaccionaris, a nou anys i sis mesos de presó. Se’l va sentenciar per corrupció passiva i blanqueig de capitals, per haver rebut un apartament d’una constructora a canvi de favors. Però Lula continua negant vehementment el cas.

Si la segona instància admet ara que hi va haver delicte, independentment d’haver-hi reducció de pena o no, el veterà dirigent, de 72 anys, serà inelegible per a qualsevol càrrec públic. La sentència seria un terrabastall polític, i no només per la dimensió històrica del personatge. Lula encapçala tots els sondejos per a les presidencials de l’octubre, traient encara rèdit del 80% de popularitat que tenia el 2010 quan va deixar el Palácio do Planalto.

“Una elecció sense Lula és un frau”, repeteix com si fos un mantra la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann. “Com es pot treure el vot de 40 o 50 milions de brasilers?”, es qüestiona. La formació tanca files al voltant del líder per jugar-s’ho tot a una sola carta. Ni es plantegen un candidat B.

“Aquesta condemna no té res a veure amb la candidatura de Lula que serà decidida per la justícia electoral, és una altra esfera, no hi ha res que ens impedeixi registrar-lo com a candidat el 15 d’agost”, assenyala Hoffmann, mostrant que la tàctica del PT serà tensar la corda.

No està descartat l’escenari d’intentar una mesura cautelar que permeti a Lula presentar-s’hi. Hi ha juristes que avisen que, tot i guanyar els comicis, no podria prendre possessió. El cas seria únic al Brasil i afegiria més tensió a una societat polaritzada des de l’ impeachment contra Dilma Rousseff, el 2016, que va tallar abruptament 14 anys i mig de governs del PT.

L’ambient està molt enrarit. Els advocats de Lula avisen que el seu client està patint “una persecució política”, que no s’estan garantint “els drets constitucionals” i denuncien la celeritat inèdita amb què la segona instància ha analitzat el recurs.

Però la popularitat de Lula augmenta. Analistes polítics indiquen que els sectors més desfavorits consideren injusta la condemna de l’expresident, veient com altres actors polítics com els senadors Aécio Neves (candidat el 2014), José Serra (candidat el 2002 i 2010) i l’actual president, Michel Temer, tots ells amb aforament, encara no han estat jutjats.

Perill de ser detingut

Lula da Silva corre el risc d’entrar a presó si el tribunal de segona instància confirma la pena de 9 anys i sis mesos de reclusió. Nous recursos de defensa, tant en la segona instància com després al Tribunal Suprem, no evitarien l’ingrés en un centre penitenciari. Si la pena fos reduïda i no hi hagués unanimitat dels tres magistrats, gaudiria del règim semiobert.

Lula defuig el discurs del PT que la seva condemna és la part final del “cop d’estat” posat en marxa amb l’ impeachment a Rousseff i prefereix posicionar-se com el virtual vencedor de les pròximes presidencials. “No seré detingut, a la presó només hi va qui ha comès un delicte, no tenen ni una coma contra mi, dubto que hi hagi al Brasil algú amb la consciència més tranquil·la que jo”, afirma, obviant la sentència en primera instància.

El to combatiu és per a la presidenta del PT, que ha assegurat que “per detenir Lula hauran de detenir molta gent; més que això, hauran de matar gent”. Hoffman ha hagut de matisar unes paraules que escenifiquen la crispació dels dies previs al judici que determinarà el futur polític de tot el país.

La dreta, expectant per la caiguda del polític

Mai el Brasil havia iniciat un any electoral amb tantes incerteses com aquest 2018. Les enquestes expressen que Lula, a qui poden impedir de participar en els comicis, i el candidat d’extrema dreta, Jair Bolsonaro, improbable vencedor en una segona volta, encapçalen les intencions de vot.

Paral·lelament, els dos grans partits de centredreta, el PSDB (Partit de la Social Democràcia Brasilera) i el PMDB (Partit del Moviment Democràtic Brasiler), del president Michel Temer, artífexs de l’ impeachment a Rousseff, encara no han definit el candidat.

Al PSDB hi ha una guerra freda entre el governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, i el seu delfí polític, l’alcalde també de São Paulo João Doria, mentre que el PMDB sembla que, aquest cop, buscarà la presidència tot sol.

Les dues formacions es mantenen aquests dies voluntàriament en un segon pla. Esperen que la inhabilitació de Lula als jutjats aclareixi l’escenari i els permeti resituar-se en la cursa electoral per tenir opcions de victòria.