Johnson rep Macron a Londres en el primer viatge diplomàtic a Europa des de l'esclat de la pandèmia

La catifa vermella del davant de la porta de Downing Street ha servit per marcar la distància de seguretat entre el primer ministre britànic, Boris Johnson, i el president francès, Emmanuel Macron, quan aquest dijous a la tarda s'han retrobat a la residència oficial del premier, en el que ha sigut el primer viatge diplomàtic a Europa des de l'esclat de la pandèmia de coronavirus. Un viatge carregat de simbolisme, tant per la història que evocava com pel que encara hi ha en discussió entre un dels països de més pes de la Unió Europea (UE), França, i un altre que fins al 31 de gener n'era membre, el Regne Unit.

Macron ha arribat a Londres poc després de migdia i s'ha dirigit a la residència del príncep Carles, Clarence House. La raó era commemorar els 80 anys de l'històric discurs del llavors jove general Charles de Gaulle, que sense cap mandat del govern de París, que just dos dies enrere havia capitulat i signat l'armistici davant dels invasors nazis, va fer una crida als francesos a resistir mentre continués la lluita dels aliats. De Gaulle, acollit en l'exili pel llavors primer ministre britànic, Winston Churchill, i contra bona part del parer dels membres del seu govern, es va adreçar als francesos a través dels micròfons de la BBC.

"La flama de la resistència francesa no ha mort i no pot morir", va dir el militar, que també va recordar als seus conciutadans que França havia perdut "una batalla però no la guerra". Un decisiu acte de lideratge en la història de la República Francesa.

En un breu discurs davant del príncep Carles, Macron, que ha atorgat la medalla de la Legió d'Honor a la ciutat de Londres per haver acollit De Gaulle durant la guerra, ha recordat que "el Regne Unit va donar a França la seva primera arma, un micròfon de la BBC".

El Brexit i altres problemes

La distància de seguretat que ha separat Johnson i Macron quan tots dos s'han trobat no és tan gran com la que encara separa Londres de París i Brussel·les en relació amb la negociació del Brexit. Segons fonts diplomàtiques britàniques, el premier ha recordat a Macron el mateix que va dir dies enrere a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. És a dir, que no hi ha cap raó perquè el pacte comercial post-Brexit no es tanqui durant el mes de juliol. De moment està encallat per la falta d'acord sobre la igualtat de condicions, les lleis de la competència, la política d'accés als bancs de pesca britànics i quin ha de ser l'organisme que resolgui problemes jurídics entre els 27 i Londres si n'hi hagués.

La crisi del coronavirus també ha estat present en les converses. Macron ha instat Johnson a aixecar la quarantena per als viatgers que arribin al Regne Unit des de França i a obrir corredors segurs perquè es pugui recuperar la circulació, l'activitat econòmica i el turisme a totes dues bandes del canal de la Mànega.

D'altra banda, els dos mandataris també han debatut sobre la cooperació continuada per combatre la migració il·legal i la cooperació en matèria de defensa. Igualment, han acordat col·laborar estretament en altres qüestions internacionals, inclosa la resposta a la proposta de llei xinesa de seguretat nacional a Hong Kong, que pretén introduir, entre altres novetats, la possibilitat que els ciutadans de l'excolònia britànica puguin ser extradits a la Xina continental.

La visita de Macron ha coincidit també amb el 80è aniversari del famós discurs de Churchill, The finest hour, en què el premier també va animar els britànics a defensar el Regne Unit després de la caiguda de França. I, en una jornada carregada de simbolisme, poques hores abans que el president francès arribés a Londres s'ha conegut la desaparició d'un mite de la Segona Guerra Mundial per als britànics, la cantant Vera Lynn, que ha mort aquest matí als 103 anys.