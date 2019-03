Macron desplega l’exèrcit contra els ‘armilles grogues’

Ara que ha recuperat la iniciativa política i la popularitat, Emmanuel Macron no vol que la nova manifestació convocada avui pels armilles grogues -i en van dinou- se li torni a escapar de les mans amb aldarulls violents al centre de París. L’Elisi desplegarà l’exèrcit i de manera excepcional un nombre indeterminat de soldats integrats en l’operació Sentinelle, un cos d’elit especialitzat en la lluita antiterrorista estrenat el 2015 arran dels atemptats contra la revista satírica Charlie Hebdo.

Durant la manifestació dels armilles grogues, els militars es destinaran exclusivament a protegir els edificis públics. D’aquesta manera s’afavorirà que els agents de la policia se centrin en tasques de seguretat ciutadana per contenir els aldarulls violents, tal com s’ha repetit insistentment des del govern francès.

Nova estratègia

La mesura, juntament amb la prohibició que els manifestants accedeixin als Camps Elisis, forma part de la nova estratègia de Macron per superar la crisi oberta amb l’aparició d’aquest moviment popular fa cinc mesos i que l’ha obligat a rectificar en la política fiscal i fins i tot a demanar disculpes públicament. Després de la manifestació de la setmana passada, en què es van cremar aparadors i cotxes a l’avinguda més famosa i comercial de París i es van produir durs enfrontaments amb la policia, el president va donar un cop de puny sobre la taula i va destituir el cap de la policia de la capital.

El nou rumb és ja evident en l’escenificació del desplegament militar, però, inesperadament per a Macron, va caure en la polèmica per l’hipotètic ús de les armes. En una entrevista a FranceInfo, el general Bruno Le Ray, governador militar de París, va advertir que el cos militar té “la consigna precisa i rigurosa” de disparar en cas que hi hagi una amenaça clara de “terrorisme”. Posteriorment va haver de matisar les seves paraules i en una altra entrevista, en aquest cas a la cadena televisiva LCI, va assegurar que els sentinelles es mantindran al marge de la protesta i no tindran contacte amb els manifestants. “No hi haurà soldats als peus de l’Arc de Triomf”, va indicar. També va dir que en cas que una amenaça terrorista virtual “amenaci la vida dels soldats o dels manifestants” estan autoritzats a “obrir foc” com qualsevol membre de les forces de seguretat. “L’amenaça terrorista sempre està present”, va dir el general.

Les explicacions no van agradar ni convèncer ni la classe política ni la policia, que va mostrar les seves reserves per l’ús dels militars en una manifestació. A Macron la nova polèmica el va enganxar a Brussel·les, des d’on va haver de sortir al pas per defensar que la seva idea d’“apel·lar a l’exèrcit” servirà per “descarregar policia i gendarmes” de vigilar possibles objectius de terroristes.

La presència de militars pels carrers francesos és habitual des dels atacs terroristes del 2015 que van fer que el govern elevés al màxim el nivell d’alerta. El desplegament dels sentinelles ha sigut criticat pel líder de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélechon, que va retreure a Macron que ajudés “a escalfar la temperatura” amb els armilles grogues en un moment que cal rebaixar tensions. “La violència no és la solució, perquè és ineficaç i condueix a una escalada de més violència”, va afirmar el líder de l’esquerra alternativa, que coincideix en això amb altres formacions de l’oposició.