Maduro pacta amb la Creu Roja l'entrada d'ajuda humanitària a Veneçuela

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha anunciat aquest dijous un acord amb la Creu Roja per permetre que entri ajuda humanitària a Veneçuela: "Hem arribat a un acord, els comitès internacionals de la Creu Roja i el govern bolivarià, de treballar, conjuntament amb els organismes de l'ONU, per portar a Veneçuela tot el suport, tota l'ajuda de caràcter humanitària que pugui portar-se", ha dit Maduro en una transmissió als mitjans de comunicació veneçolans.

Amb aquestes declaracions el president admet, indirectament, que el seu país està travessant una crisi humanitària, cosa que fa mesos que nega. Juan Guaidó, l'autoproclamat president reconegut per 54 països, ha celebrat l'acord de Maduro a través d'un tuit afirmant que això és possible gràcies a la seva "lluita ferma i decidida".

Una y otra vez los usurpadores negaron ante Venezuela y el mundo la emergencia humanitaria.



Gracias a nuestra lucha firme y decidida, se han visto #ObligadosAReconocer la tragedia que ocasionaron.



Lo dijimos y ratificamos: la #AyudaHumanitaria es absolutamente necesaria. pic.twitter.com/m8aoNO8EqZ — Juan Guaidó (@jguaido) 11 d’abril de 2019

Maduro ha dit que "benvingut tot el que sigui legal", fent una clara referència a l'ajuda humanitària procedent dels Estats Units que mai va deixar entrar. També ha destacat que Veneçuela està rebent ajuda de l'exterior des d'abans d'arribar a un acord amb la Creu Roja: "Des de fa temps Veneçuela rep de la Xina, Rússia, Turquia, l'Índia, i l'Organització Panamericana de la Salut (OPS) suport d'ajuda humanitària", ha afirmat el mandatari.

El president del Comitè Internacional de la Creu Roja, Peter Maurer, ha assegurat que l'organització està en disposició d'atendre la crisi de Veneçuela i de reduir els seus "impactes negatius" sobre els ciutadans.

Maurer ha estat de visita a Veneçuela durant cinc dies i ha tingut reunions amb Maduro, alguns ministres del seu govern i els vicepresidents del Parlament, així com amb metges, infermeres, pacients i associacions civils. "Hi ha un bon esperit de cooperació", ha dit el president del Comitè.

L'oposició segueix demanant la caiguda de Maduro

Malgrat les concessions que està fent el govern de Maduro, l'oposició segueix als carrers demanant la sortida d'un president que consideren il·legítim per haver guanyat unes eleccions que qualifiquen de fraudulentes. Els simpatitzants han tornat a protestar aquest dimecres durant tres hores en diverses zones de Caracas i d'altres estats del país com Carabobo, Vargas, Bolívar, Zúlia, Trujillo i Lara.

Juan Guaidó ha afirmat que dimecres es van comptar 1.000 punts diferents on hi ha hagut protestes contra Maduro. Explica que les són cada cop més freqüents perquè els problemes amb els serveis públics han augmentat durant l'últim mes, com ara les apagades de llum que viuen les principals ciutats de manera rutinària.



Justament la nit de dimarts es va produir una nova apagada que va afectar quasi tot el país, incloent-hi la capital, Caracas. El motiu, segons el govern bolivarià, va ser el pèssim estat de conservació de la central hidroelèctrica El Guri, la més gran del país. Com altres vegades, acusa l'oposició i els Estats Units d'atacar les instal·lacions per pressionar el govern electe.



Per a Guaidó, les apagades són producte de la corrupció i de la incapacitat del govern per gestionar els serveis públics. El líder de l'oposició ha instat els ciutadans a parlar amb els militars i els funcionaris per aconseguir que es posin de la seva banda, "la banda de la Constitució i del poble", diu l'autoproclamat president.