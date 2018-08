Maduro surt il·lès d'un atemptat amb drons i n'acusa el president de Colòmbia

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha sortit aquesta matinada il·lès d'un atemptat amb drons durant un acte militar. Tot seguit n'ha culpat el seu homòleg colombià, Juan Manuel Santos, i la ultradreta colombiana i veneçolana. Hores després de l'atemptat, un grup anònim denominat 'Soldats de Franela' ha reivindicat l'atemptat descrivint-se com un conjunt de "militars i civils patriotes i lleials al poble de Veneçuela basats en arguments legals i constitucionals".

Els fets han tingut lloc durant un acte militar que presidia, quan un parell de drons han descarregat una càrrega explosiva que ha ferit set persones. Maduro ha fet reviure les tesis de magnicidi que ja havia mantingut amb anterioritat i ha assegurat que es tracta d'un atemptat, al mateix temps que ha assegurat que alguns dels autors materials de l'acte han estat detinguts, tot i que no ha dit quants ni la seva identitat. En el moment del succés el cap d'Estat donava un discurs a l'avinguda Bolívar de Caracas -una de les més llargues de la capital venezolana- per commemorar el 81 aniversari de la Guàrdia Nacional Bolivariana (policia militaritzada). En imatges transmeses per televisió es pot veure com els soldats que estaven formats en blocs escoltant al president corren espaordits davant les explosions, mentre Maduro és protegit immediatament pels seus escortes i el ministre de la Defensa, Vladimir Padrino, és evacuat del lloc.

540x306 Maduro reacciona a l'atemptat, en una captura del moment en vídeo / REUTERS Maduro reacciona a l'atemptat, en una captura del moment en vídeo / REUTERS

Tres hores després, Maduro ha narrat a la ràdio i la televisió que "estava dient que no baixem la guàrdia perquè la conspiració ha retornat, i en aquest mateix moment ha explotat davant meu un artefacte volador, una gran explosió, companys". Per la seva banda, fonts de la presidència colombiana han negat que el cap del seu executiu estigui involucrat amb l'atemptat i ha assegurat que les acusacions de Maduro "no tenen base: el president està dedicat al bateig de la seva néta, Celeste, i no a tombar governs estrangers".

Ha assegurat que la seva primera reacció ha estat d'observació i de serenitat perquè té "confiança plena en el poble i en la Força Armada, de la seva lleialtat". Així mateix, ha dit que no li cap cap dubte que es va tractar d'un atemptat contra la seva vida i ha acusar "la ultradreta veneçolana en aliança amb la ultradreta colombiana" i ha assenyalat directament a Juan Manuel Santos, qui, ha afirmat, "està darrere d'aquest atemptat".

"No han pogut ni podran amb mi, tinguin la seguretat que continuarem el rumb de la nostra pàtria, que vol pau, desenvolupament", ha afegit. A la tarima al costat de Maduro, a més de Padrino i la primera dama, Cilia Flores, hi havia representants de tots els poders públics del país.

Amb la seva denúncia d'avui, Maduro suma almenys una vintena d'alertes per presumptes actes contra la seva vida des de 2013, quan va arribar al poder després de la mort del seu antecessor i mentor, Hugo Chávez (1999-2013).

Per la seva banda, el fiscal general, Tarek Saab, ha indicat a través de la televisió estatal VTV que el seu despatx ha obert una investigació per a la qual han estat designats tres fiscals nacionals. "No podria descartar-se que aquí hi pogués haver hagut la cooperació d'algun factor subversiu terrorista fora de Veneçuela, això no es descarta dins de les hipòtesis de les investigacions que avança el Ministeri Públic que confirmo i asseguro arribarà a la veritat", ha dit Saab.

Després dels successos, el Govern veneçolà ha guardat silenci durant gairebé una hora, fins que el ministre d'Informació, Jorge Rodríguez, ha comparegut davant VTV i ha dit que diversos drones amb càrregues explosives han detonat a les rodalies de la tarima on Maduro oferia el seu discurs. Hores després un grup anònim autodenominat "Soldats de Franela" s'ha pronunciat a través de les xarxes socials i s'ha atribuit l'autoria de la "Operació Fènix", el nom amb el qual han identificat el atemptant contra Maduro. En un compte de Twitte,r "Soldats de Franela" ha divulgat fotografies i vídeos del moment en què es va registrar l'incident. "Hem demostrat que són vulnerables, no s'ha aconseguit avui però és qüestió de temps", diu un dels missatges escrits en aquest perfil. Els "Soldats de Franela" asseguren, en el mateix compte de Twitter, que són un conjunt de "militars i civils patriotes i lleials al poble de Veneçuela (...) basats en arguments legals i constitucionals". Aquests fets succeeixen enmig de la severa crisi econòmica que pateix Veneçuela -el país amb les majors reserves de petroli al món-, que es tradueix en escassetat de productes, hiperinflació i una pèssima prestació dels serveis públics.