La policia de Malta acusa tres homes de l'assassinat de la periodista Daphne Caruana

260x366 Imatge d'arxiu de Daphne Caruana Galizia. / REUTERS Imatge d'arxiu de Daphne Caruana Galizia. / REUTERS

Tres homes han estat acusats per la justícia de Malta per l'assassinat de la periodista d'investigació maltesa Daphne Caruana Galiza el passat 16 d'octubre amb una bomba en el seu cotxe, segons informen els mitjans locals. Els acusats, amb antecedents penals, són els germans Alfred i George Degiorgio i Vince Muscat i formen part del grup de deu persones detingudes dilluns en relació amb aquest crim, informa el diari 'Times of Malta'.

Tot i que s'han declarat innocents, els magistrats també imputen els delictes de tinença i·lícita d'armes i material per fabricar bombes. Els investigadors tracten ara de dilucidar si els detinguts eren els executors o si també van idear el assassinat.

El mateix mitjà apunta que els tres acusats són ben coneguts per les forces de seguretat: Vince Muscat va protagonitzar un tiroteig el 2014 i va ser acusat del robatori fallit d'una sucursal del banc HSBC el 2010 i d'intentar assassinar un policia.

A més, les empremtes dactilars d'Alfred Degiorgio van ser trobades en objectes empleats en el robatori d'un furgó armat i el seu germà George va ser acusat en el passat de tinença d'armes de foc i narcotràfic. Els altres set subjectes detinguts en l'operació podrien ser alliberats sota fiança pròximament, informa el citat mitjà.

La periodista, que investigava la relació de la classe política maltesa, inclòs el primer ministre Joseph Muscat i la seva esposa, amb els papers de Panamà i altres casos de corrupció, va morir al estirar el seu cotxe el passat 16 d'octubre a pocs metres de la seva casa.

El seu assassinat va commoure a l'opinió pública maltesa i va sorprendre al món, ja que es va produir en un Estat europeu i el primer ministre va demanar la col·laboració dels seus internacionals internacionals al creure que el crim "arribava fora de Malta".

Els investigadors seguien diverses pistes sobre els presumptes executius de l'atemptat, que podrien estar presumiblement vinculats amb algunes de les causes en què Caruana Galiza va aprofundir en les seves investigacions. En la investigació, els agents maltesos estan sent assistits per organismes estrangers com l'americà Buró Federal d'Investigacions (FBI) o l'Oficina Europea de Policia (Europol).

El primer ministre i altres alts càrrecs de l'estat europeu han estat molt criticats per la família de la periodista ja que atribueixen el clima de "immobilitat" que en la seva opinió existeix a l'illa per la criminalitat organitzada i el narcotràfic.