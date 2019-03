Manifestacions massives i pacífiques a Algèria per exigir la fi del règim

Les principals ciutats d'Algèria viuen aquest divendres les protestes més massives des que fa quatre setmanes van començar les mobilitzacions contra la reelecció d'Abdelaziz Bouteflika, l'octogenari president amb evidents problemes de salut que fa 20 anys que governa el país. Centenars de milers de persones han sortit al carrer sota un sol radiant, en un ambient pacífic, festiu i familiar, amb un clar protagonisme de les dones i la joventut. A la capital, la protesta és tan massiva que no pot avançar: la premsa local parla d'una marea humana sense precedents. També hi ha mobilitzacions enormes a Oran i Constantine, la segona i tercera ciutat del país i en la majoria poblacions més petites.

651x366 Joves a la manifestació d'Alger. / MOHAMED MESSARA / EFE Joves a la manifestació d'Alger. / MOHAMED MESSARA / EFE

La massiva participació demostra que les últimes concessions del "pouvoir" (el poder, com es coneix l'entramat opac que mou els fils darrere un president que no s'ha deixat veure en públic des de fa set anys) no han servit per aturar les ànsies de canvi d'una població que reclama democràcia i una vida digna. Dilluns, la presidència va emetre un comunicat en què Bouteflika renunciava al cinquè mandat, postposava les eleccions 'sine die' i assegurava que es mantindria al poder fins que culminés un procés de reforma constitucional tutelat des de dalt. Durant tota la setmana el règim ha intentat convèncer els algerians que les concessions eren una resposta suficient davant el descontentament popular, però sembla els gestos encara han esperonat més les ànsies de canvi. Els crits i les pancartes ja no reclamen la marxa de Bouteflika sinó del conjunt del sistema.

651x366 "L'única alternativa és la sortida", diuen una pancarta a Alger. / MOHAMED MESSARA / EFE "L'única alternativa és la sortida", diuen una pancarta a Alger. / MOHAMED MESSARA / EFE

Les forces d'ordre s'han limitat a blindar l'edifici de la presidència. Alguns policies s'han unit als manifestants i en alguns llocs els agents han hagut de cedir a la pressió popular i han hagut d'obrir algunes avingudes que havien tancat durant el matí.

Les protestes dominen també les xarxes socials amb moltes iniciatives de creativitat. El ninotaire Ali Dilem està transmetent-les en directe a Twitter a través de dibuixos. En aquest presenta Bouteflika amb un nas llarg: "A Algèria ningú es creu Bouteflika", diu el títol: el ninot de l'octogenari afirma "deixaré el poder", "veus?, li creix el nas", replica un ciutadà atònit.