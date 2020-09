Irlanda del Nord ja pot celebrar matrimonis gais de caràcter religiós

Les parelles homosexuals poden sol·licitar des d'aquest dimarts casar-se a Irlanda del Nord per un ritu religiós. A mitjans de juliol, el ministeri britànic per a Irlanda del Nord va introduir la legislació necessària al Parlament de Westminster perquè els matrimonis homosexuals de caràcter religiós fossin possibles. La decisió es va prendre després d'un període de consultes i quan ja feia set mesos que les unions matrimonials civils entre persones del mateix sexe s'havien despenalitzat. El primer enllaç d'aquest tipus va tenir lloc a la província el 20 de febrer.

La decisiva acció de la cambra de Westminster va ser impulsada per parlamentàries laboristes, conservadores i liberal-demòcrates davant l'absència d'un govern autònom a Belfast durant més de tres anys (entre el gener del 2017 i aquest juliol) i de la discriminació que patien els ciutadans de la província en relació amb els de la resta dels altres territoris del Regne Unit.

La legislació nord-irlandesa ara aprovada estableix un període de 28 dies entre la petició de casar-se i la celebració de la cerimònia. Això suposa, doncs, que la primera parella homosexual que s'hi podrà casar per un ritu religiós ho podrà fer el 29 de setembre.

Però atesa la història i la composició sociològica d'Irlanda del Nord, un país extremadament conservador –especialment, i de forma paradoxal, els sectors de la majoria protestant–, la mateixa legislació conté una salvaguarda perquè tant els sacerdots com els representants de les diferents comunitats no puguin ser denunciats si es neguen a oficiar les cerimònies al·legant motius de consciència.

El matrimoni gai no va ser despenalitzat a Irlanda del Nord, juntament amb l'avortament, fins l'any passat, i va entrar en vigor el procediment per fer-lo possible el mes de març. En canvi, al Regne Unit, l'avortament va ser legalitzat el 1967. Quant al matrimoni gai, el va introduir el primer ministre David Cameron durant la seva primera legislatura, entre el 2010 i el 2015.

Els defensors del matrimoni entre persones del mateix sexe han acollit amb beneplàcit la nova legislació nord-irlandesa però ara han instat el govern de Londres a permetre que les parelles del mateix sexe que prèviament hagin establert una associació civil puguin convertir la seva unió en matrimoni.