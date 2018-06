Merkel i Sánchez urgeixen una resposta europea a la crisi migratòria

Debilitada dins de la coalició de govern per la seva política migratòria, la cancellera alemanya, Angela Merkel, s’aferra més que mai a Europa per salvar-se. El ministre d’Interior, Horst Seehofer (CSU), li va posar la ata límit de finals de juny per trobar una resposta europea que encaixi amb el seu pla magistral per gestionar la immigració a Alemanya. Merkel n’és conscient i actua a contrarellotge. Justament ahir al vespre Merkel va reunir-se en el marc del comitè de la gran coalició (CDU/CSU-SPD). Reunió de crisi. Que ahir dimarts programés també la visita oficial del president espanyol, Pedro Sánchez, la primera trobada bilateral entre els dos caps de govern, li va anar com anell al dit. Amb Sánchez, en matèria de migració, s’entenen. I així ho van demostrar en la compareixença conjunta d’ahir, després dels pertinents honors militars a la cancelleria.

Bona sintonia

El socialista Sánchez i la cristianodemòcrata Merkel ja s’havien deixat fotografiar en un to cordial durant la minicimera sobre migració diumenge passat a Brussel·les. Sánchez parla anglès, cosa que facilita els small talks o converses informals. Ahir a Berlín van tornar a subratllar que l’objectiu principal és protegir les fronteres externes de la Unió Europea (UE) tot mirant de reduir els fluxos migratoris. “Hem de repartir responsabilitats entre els països europeus”, va dir Merkel. Volen que cada estat membre activi els seus contactes amb els països d’origen i de trànsit dels migrants i que hi parlin “en nom de la Unió Europea”. El Senegal i el Marroc són alguns dels estats amb els quals la cancellera voldria que Sánchez establís un diàleg per exposar-los les poques possibilitats d’aconseguir un permís de residència ràpid per als seus ciutadans a Europa. “Espanya és un país que ajuda i fa el que pot. És un país responsable que gestiona els fluxos migratoris”, va insistir el líder del PSOE.

La trobada d’ahir a Berlín va servir per poder arribar preparats a la cimera de caps d’estat i de govern de dijous i divendres a Brussel·les, que tindrà la migració com a tema central. Sánchez va admetre que el repte no és fàcil: “És un repte humà i hem de fer molt”. Els dos líders volen arribar a la cimera amb propostes constructives per respondre “de forma eficient i europea” a la crisi. Al marge de reforçar les fronteres externes, sobre la taula hi ha també la reforma de l’Acord de Dublín, molt criticat per Itàlia, que és un dels països amb un registre més elevat d’arribada d’immigrats (l’acord diu que el país receptor inicial és el que n’ha de gestionar la petició d’asil). “Hem de treballar en el multilateralisme per adonar-nos de quina és l’autèntica realitat”, va afirmar Sánchez en referència a la qüestió dels immigrants que emigren d’un primer país a un altre. A Espanya, l’arribada d’immigrants ha crescut un 64% el 2018 respecte al 2017, quan ja havia crescut respecte l’any anterior.

Un altre tema de debat en la reunió ahir dels dos caps de govern a Berlín van ser els acords comercials afectats per les últimes decisions del president dels Estats Units, Donald Trump, d’introduir aranzels a productes europeus i d’amenaçar amb sancions els països que facin negocis amb l’Iran. “El Consell Europeu és el marc més important per trobar i presentar una posició comuna en aquest àmbit”, va respondre Merkel en referència a la cimera de finals de setmana.

A Berlín també hi va haver sintonia sobre els nous plans per augmentar la integració econòmica i financera, com la unió bancària, un nou fons monetari europeu semblant a l’FMI i un pressupost comú per a la zona euro, presentats fa tot just una setmana pel president francès Emmanuel Macron i la cancellera a Meseberg. “Són tots passos molt importants en els quals volem participar”, va dir Sánchez. Amb el nou trencaclosques europeu, Meseberg la setmana passada i Berlín ahir semblen esbossar un nou eix europeu que en sortiria reforçat: Alemanya, França i Espanya. Un eix que podria salvar la cancellera. Les consultes bilaterals hispano-alemanyes se celebraran l’any que ve a Espanya.

Malta autoritza al ‘Lifeline’ atracar i distribuirà els migrants

El Lifeline, el vaixell de l’ONG alemanya Seenotrettung que feia cinc dies que s’esperava al mar amb 234 persones a bord rescatades davant de les costes líbies, va rebre ahir la notícia que Malta l’autoritza a atracar. Però els migrants no s’hi quedaran, sinó que es distribuiran entre Portugal, Itàlia i França. A la solució maltesa s’hi ha arribat després de dies de negatives i de negociacions entre els governs d’Itàlia i Malta, que finalment ha accedit a obrir el port alhora que ha anunciat que obrirà una investigació per esbrinar la nacionalitat efectiva de la nau -de bandera holandesa- i si, com va acusar el ministre italià de l’Interior, Matteo Salvini, la tripulació va incomplir les regles de dret internacional en no obeir les ordres de Roma de no anar al rescat dels migrants perquè els guardacostes libis se’n feien càrrec. El primer ministre italià, Giuseppe Conte, va dir que el gest de “solidaritat” s’adiu “coherentment” amb la nova proposta plantejada que l’arribada a un port “espanyol, italià o maltès signifiqui que arriba a Europa”.