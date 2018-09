Més de 5 milions d'infants passen gana al Iemen per culpa de la guerra

L'informe que aquest dimecres ha publicat l'ONG Save the Children és desolador i, alhora, significatiu de la situació que viu la població civil del Iemen, en guerra des del 2015. Actualment, més de 5 milions d'infants passen gana al país com a conseqüència del conflicte que enfronta el govern – i la coalició liderada per l'Aràbia Saudita– i els grups rebels houthis. La intensitat dels atacs, que s'ha incrementat en les últimes setmanes, i el fet que els preus es disparin expliquen, en part, aquesta realitat; però també els esforços del govern per evitar l'arribada d'ajuda humanitària a la població, o els atacs indiscriminats i freqüents contra els civils.

"Un milió de nens viuen una situació d'inseguretat alimentària severa i corren el risc de passar gana mentre les seves famílies lluiten per pagar els aliments i el transport per anar als centres de salut per rebre atenció", ha afegit l'ONG. "Això eleva la xifra total de nens en risc de passar gana a 5,2 milions". I, en aquest sentit, Save the Childreh ha parlat clar: "Ara mateix, al voltant d'un 65% dels iemenites no saben d'on sortirà el seu pròxim àpat".

"La crisi de nutrició al Iemen té implicacions serioses: milions de nens no saben quan tindran menjar, o si en tindran", ha reafirmat la directora de Save the Children, Helle Thorning-Schmidt, que ha recordat una anècdota personal sobre el terreny: "En un hospital que vaig visitar al nord del país, els nens estaven molt dèbils, fins i tot per plorar, i els seus cossos exhausts per la gana. I això passa en qualsevol hospital del Iemen".

La situació pot empitjorar

Les circumstàncies actuals de la guerra podrien fer empitjorar, encara més, el panorama. Les forces de la coalició liderada pel règim saudita, en suport al govern del president Abdo Rabo Mansur, estan protagonitzant una ofensiva contra la ciutat de Hodeida, el principal port del país i sota control dels rebels houthis.

L'ONG, doncs, recalca que hi ha "un risc real" que aquest port, per on entren el 80% dels aliments i l'ajuda humanitària per als iemenites, sigui destruït o, si més no, tancat. "Això posaria en perill les vides de centenars de milers de nens en perill immediat, a més d'empènyer milions més a ser víctimes de la fam", ha argumentat l'organització. De fet, les Nacions Unides ja van advertir de l'alt risc humanitari que suposaria una acció militar contra aquesta ciutat.

El bàndol governamental va llançar la seva primera ofensiva contra Hodeida el juny passat, però els avions i les bombes van callar després de prendre l'aeroport, al sud de la ciutat, per permetre la celebració d'unes negociacions que han acabat fracassant. La represa de l'ofensiva no s'ha fet esperar: fa dues setmanes, després del fracàs de les converses de pau entre el Govern i els rebels a Ginebra.

Sense poder comprar ni pa

Save the Children i altres organitzacions fa temps que alerten de l'augment dels preus al país. Economia de guerra que també castiga la població. Des de l'inici del conflicte, en general el cost dels productes ha incrementat un 68% i el rial iemenita ha caigut en un 180%. "Encara que, per ara, hi continua havent menjar al mercat, les famílies són incapaces de pagar fins i tot les coses més bàsiques, com el pa, la llet o els ous", continua l'informe.

I és que la crisi humanitària que viu el país, una de les pitjors de les últimes dècades, no hauria de ser notícia. Organitzacions com Amnistia Internacional i ACNUR qualifiquen el conflicte com "la guerra oblidada", i coincideixen a afirmar que, com en la majoria de situacions bèl·liques, són els civils els que s'enduen la pitjor part. En aquest cas, a part de la fam, la violència o el fet de perdre-ho tot, també han sigut víctimes de virulentes epidèmies de còlera.

"La major part del món porta tres anys fent cas omís a aquest ferotge conflicte i sabent molt poc sobre les seves devastadores conseqüències", apuntava Amnistia Internacional en el seu últim document sobre el Iemen. Mentrestant, uns 22,2 milions de persones continuen depenent de l'ajuda humanitària per sobreviure. I entre l'oblit i el silenci internacional.