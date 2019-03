Més de 40.000 palestins commemoren el primer any de protestes contra el bloqueig de Gaza

Ja s'esperava que hi hauria una mobilització multitudinària. I així ha sigut. Unes 40.000 persones han protestat aquest dissabte davant la tanca de separació entre Gaza i Israel en commemoració del primer aniversari de la Gran Marxa del Retorn, un moviment que es manifesta setmanalment i que demana el retorn dels refugiats palestins i la fi del bloqueig israelià sobre la franja, imposat des del 2007.

Entre els manifestants, que s'han congregat en diversos punts al llarg de la tanca fronterera, hi ha hagut grups que han tirat pedres, han cremat neumàtics i han llançat explosius contra la frontera. L'exèrcit israelià, a l'altra banda, hi ha respost –com ja és costum– amb contundència i ha disparat munició real contra una part d'aquests manifestants palestins. Almenys dues persones han mort a conseqüència dels trets: un noi de 17 anys, identificat com a Adam O'Marrah, que ha rebut una bala al cap segons els serveis sanitaris de la Mitja Lluna Vermella palestina; i un altre noi de 21 anys ha perdut la vida també per trets dels militars durant les protestes d'aquesta matinada.

651x366 Un grup de manifestants ajuden a un jove que ha estat ferit durant les protestes. / MOHAMMED SALEM / REUTERS Un grup de manifestants ajuden a un jove que ha estat ferit durant les protestes. / MOHAMMED SALEM / REUTERS

Els serveis sanitaris palestins han informat que al voltant d'un centenar de manifestants han resultat ferits en aquests enfrontaments amb les tropes israelianes, deu dels quals per foc real.

Malgrat això, i seguint les instruccions de la comissió palestina organitzadora, la majoria dels assistents s'ha mantingut lluny de la frontera per evitar més víctimes. De fet, desenes d'organitzadors del moviment, vestits amb armilles taronges, s'han desplaçat fins a diversos punts d'aquesta frontera per demanar als manifestants que no s'acostessin més a les posicions israelianes.

Situació tensa

Durant aquest any de protestes, el nombre de víctimes és significatiu del moment de tensió que es viu a la Franja. I és que des del començament de les mobilitzacions, el març del 2018, almenys 271 palestins han mort per foc israelià, 195 durant les marxes i 76 en altres incidents violents, segons xifres de l'oficina d'afers humanitaris de l'ONU als territoris ocupats.

651x366 Un dels manifestants, amb una bandera palestina, es cobreix el rostre amb una màscara durant les protestes d'aquest dissabte. / MOHAMMED SALEM / REUTERS Un dels manifestants, amb una bandera palestina, es cobreix el rostre amb una màscara durant les protestes d'aquest dissabte. / MOHAMMED SALEM / REUTERS

Per la seva banda, dos soldats israelians han perdut la vida en aquest període: un durant els enfrontaments i l'altre en una emboscada.

A més, aquesta última setmana ha sigut especialment tensa: Israel i Gaza han intercanviat atacs aeris després del llançament d'un coet des de territori palestí i el govern israelià hi respongués "amb contundència".