Metges i infermeres de Wuhan, en la primera línia de l'epidèmia: "Estem esgotats i no tenim prou mascaretes"

Els metges i infermeres de la ciutat xinesa de Wuhan, epicentre del brot del nou coronaviurs (Covid-19), lluiten a la primera línia contra la infecció amb greus mancances: falta personal i equips de protecció per evitar que els mateixos professionals contreguin la malaltia. Esgotats, han de tractar centenars dels nous casos que es declaren cada dia i, segons els testimonis recollits per l'agència AFP, han de visitar pacients sense protecció o bé reciclar els equips que tenen, quan s'haurien de canviar per garantir la seva seguretat.

Segons el South China Morning Post, almenys 500 professionals mèdics de Wuhan s'havien infectat ja a finals de gener mentre lluitaven contra l'epidèmia, una realitat que les autoritats estarien intentant silenciar.

Jiao Yahui, responsable de la Comissió de Salut Pública de la Xina, ha reconegut que el personal mèdic es veu forçat a "portar bolquers, limitar la ingesta d'aigua i limitar les vegades que van al lavabo" per estalviar canviar-se els equips de protecció, que s'haurien de renovar cada quatre hores. El número dos de l'Ajuntament de Wuhan ha reconegut que a la ciutat falten almenys 56.000 mascaretes del tipus N95 i 41.000 vestits de protecció.

Un metge d'una clínica comunitària de Wuhan explica que ell i almenys 16 dels seus companys tenen símptomes del virus, com infeccions respiratòries. Sota l'anonimat per por de represàlies, el professional reconeix: "Com a metges no voldríem treballar si podem ser una font d'infeccions, però ara mateix no hi ha ningú per rellevar-nos i si no tens febre vens a treballar: què passaria si no hi hagués ningú en primera línia?"

Després de la mort de Li Wenliang, l'oftalmòleg que va ser amonestat per la policia xinesa després d'haver alertat de l'aparició d'un perillós virus a Wuhan al desembre i que va morir divendres per la malaltia, s'ha disparat la preocupació per la seguretat del personal mèdic.

Les autoritats han començat a enviar missatges d'admiració pel coratge del personal mèdic, com la doctora Xu Hi, de 51 anys, que segons els responsables del Partit Comunista va morir "després de treballar 18 dies seguits en la primera línia".

Xu Hui, a doctor at a Nanjing hospital died on Feb 7 at the age of 51, after working 18 consecutive days in the frontline fighting against the #coronavirus. Jiangsu Party secretary praised Xu, calling her a role model for other medics. #NCP pic.twitter.com/PFJGfHFkew — Global Times (@globaltimesnews) February 12, 2020

Enric Limón, coordinador del programa VINCat de prevenció de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària i director del màster de control de la infecció de la UB, recorda que, en l'epidèmia de SARS causada per un altre coronavirus que es va originar a la Xina el 2003 i es va escampar per 29 països, "l'experiència de com els professionals sanitaris van aconseguir gestionar-ho aleshores és útil avui per afrontar el Corvid-19". "Després d'aquella epidèmia es va parlar molt de l'heroisme i dels màrtirs que havien frenat la disseminació i es va admetre l'escassedat d'equips de prevenció i de la negligència en la prevenció, i una dècada més tard tornem a veure que els nostres col·legues treballen en condicions inadmissibles", lamenta el professor. "L'OMS ha llançat aquest any una campanya mundial anomenada Nursing Now [Infermeria Ara] que reconeix el paper clau de les infermeres en la prevenció i el tractament de malalties. Si la línia de professionals que treballen al peu del canó es trenca, la situació epidèmica es descontrolarà: no només necessiten el nostre reconeixement, que el tenen, sinó que necessiten el material d'autoprotecció per no infectar-se. ¿O volem continuar parlant d'heroisme i de màrtirs?", afegeix Limón.

Les imatges publicades pels mitjans xinesos aquest dimecres de rostres d'infermeres amb la cara marcada per portar els equips de protecció durant llargues jornades s'han fet virals.

#EverydayHero Front line workers wear protective suits, surgical masks, goggles and disposable gloves, which leave heavy imprints on their faces. Salute their great dedication! #coronavirus #China #COVID19 https://t.co/yGsSrusmiP pic.twitter.com/8FK72ApATv — China Daily (@ChinaDaily) February 12, 2020

El govern xinès ha ordenat incrementar la producció de mascaretes i vestits. Dilluns, coincidint amb el final de les vacances de l'Any Nou, ampliades per evitar la propagació de la malaltia, tres de cada quatre productors van tornar a l'activitat, segons Pequín. El país també ha importat 300 milions de màscares i 3,9 milions de vestits protectors des de finals de gener.

Però els metges de Wuhan alerten que no n'hi ha prou. "Encara que rebem més mascaretes, el nombre de malalts creix més ràpid", diu una professional del principal hospital de la ciutat, que també s'estima més amagar el seu nom. Assegura que cada metge i infermera utilitza entre dues i quatre màscares al dia. "Ens en falten sempre", conclou. També s'han vist imatges de personal mèdic que ha hagut d'improvisar equips de protecció amb bosses de plàstic, que no tenen cap garantia.

Professionals esgotats

"No em crec que el món no pugui fabricar prou mascaretes", explica Gemma Martínez, directora d'Infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona, que fa uns dies es va solidaritzar amb les seves companyes de Wuhan. Martínez recorda que els professionals sanitaris tenen un elevat índex d'exposició al risc i que les infermeres que han de treballar amb els malalts en aïllament "han de poder autoprotegir-se, s'han de poder cuidar i han d'estar en bon estat de salut, i l'esgotament també afecta el seu sistema immunitari". Després de les criatures i la gent gran, "una de les vies de contagi sol ser el mateix professional sanitari, perquè estan molt exposats".

Aquesta matinada mirant les notícies de l’epidèmia del coronavirus, he sentit la necessitat de solidaritzar-me amb les infermeres xineses que estan atenent de forma massiva e intensa als pacients afectats. Força, sempre endavant i en primera línia @hospitalclinic @infermerescat — Gemma Martinez (@gemma6316) January 30, 2020

Fora de la Xina, també el personal mèdic s'enfronta a riscos. Al Regne Unit, un membre del personal del departament d’urgències de l’Hospital de Worthing, a West Sussex, es troba entre els vuit casos confirmats de coronavirus al país. L’hospital, però, continua funcionant amb normalitat. Amb aquest cas, fet públic aquest matí, ja són dos els professionals de la salut afectats, després que un metge de capçalera de Brighton resultés també contaminat pel virus a principis de setmana, informa Quim Aranda des de Londres.

L'expansió del brot s'alenteix



El balanç oficial ja és de 1.113 morts a la Xina, després que en les últimes hores el virus s'hagi cobrat 97 vides més. El nombre de nous casos diagnosticat continua la tendència a la baixa: ahir van ser 2.015, l'increment diari més baix des del 30 de gener. En total hi ha més de 45.000 infectats, el 99% dels quals a la Xina. A la resta del món, l'atenció està centrada en el creuer amb 3.600 persones que està en quarantena al Japó, on s'han declarat 39 nous casos, que eleven fins a 175 el total. També s'ha contagiat un funcionari japonès que havia pujat a bord.