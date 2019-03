Mor en estranyes condicions una testimoni de les festes ‘bunga bunga’ de Berlusconi

La Fiscalia de Milà investiga la mort en estranyes circumstàncies d’una convidada a les festes bunga bunga de Silvio Berlusconi que va testificar contra el magnat en un judici per prostitució de menors. La model marroquina Imane Fadil va morir en un hospital l’1 de març després d’una llarga agonia. La justícia italiana no descarta cap hipòtesi, tampoc la de l’enverinament.

Imani Fadil, de 34 anys i originària del Marroc, va ser un de les principals testimonis en el judici per abús de poder i prostitució de menors que va fer seure al banc dels acusats l’ex primer ministre Silvio Berlusconi el 2011. Durant les seves declaracions davant el Tribunal Penal de Milà, Fadil, al costat de dues models italianes més, va explicar tota mena de detalls de les vetllades eroticofestives que el magnat organitzava a la seva residència milanesa mentre era cap del govern i a les quals, segons la justícia italiana, va assistir Karima el-Mahroug, coneguda amb el sobrenom de Ruby Robacors, quan encara era menor d’edat.

Segons mitjans italians, Fadil havia explicat a persones del seu entorn que temia per la seva vida. El 29 de gener va ingressar a l’Hospital Humanitas de Milà amb forts dolors d’estómac i va morir l’1 de març “després d’un llarg patiment”, segons va explicar el fiscal de Milà, Francesco Greco. No obstant això, la seva mort no va transcendir fins aquest divendres.

De moment la Fiscalia de Milà ha obert una investigació per homicidi voluntari i ha encarregat una autòpsia per establir les causes de la mort. Els resultats se sabran la setmana que ve. Els investigadors estan analitzant els símptomes que presentava la pacient quan va ingressar al centre hospitalari, com lesions al fetge o una absència de glòbuls blancs que va fer necessari practicar-li diverses transfusions i que podrien ser “compatibles” amb un enverinament. “Estem treballant sobre aquesta hipòtesi”, ha assenyalat el fiscal, que ha assegurat que “els doctors no han identificat cap patologia que pugui explicar la mort”. Segons la premsa italiana, la jove podria haver ingerit una barreja de substàncies, entre les quals cobalt.

“Sempre és una pena que mori una persona jove”, va dir ahir Berlusconi quan li van preguntar per la mort en estranyes circumstàncies d’Imane Fadil. El líder de Força Itàlia va assegurar que no coneixia i ni tan sols havia “parlat mai” amb la jove marroquina. No obstant això, qui va ser la seva mà dreta, el periodista Emilio Fede, un habitual als “sopars elegants” a casa del polític, sí que va reconèixer la jove marroquina. “La coneixia i li tenia afecte. Era una bona noia amb problemes econòmics”, va declarar Fede al diari Il Fatto Quotidiano.

El Cavaliere va ser condemnat el 2013 a set anys de presó i a inhabilitació perpètua per delictes d’abús de poder i incitació a la prostitució, però un any després va ser absolt pel Tribunal d’Apel·lacions de Milà. El 2015 el Suprem italià va confirmar l’absolució perquè va determinar que Berlusconi no tenia per què saber que la jove Karima el-Mahroug, Ruby, era menor d’edat quan va anar a les seves festes.

Unes bacanals que eren autèntiques “orgies”, segons el relat d’Imane Fadil, en què les convidades practicaven jocs eròtics i mantenien relacions sexuals amb el polític octogenari a canvi d’importants sumes de diners i regals.