Mor l'influent televangelista dels EUA Billy Graham

El televangelista nord-americà Billy Graham, conegut com el "pastor dels presidents" dels Estats Units, ha mort aquest dimecres als 99 anys d'edat, segons han informat els mitjans locals.



El líder religiós ha mort aquest matí a casa de Montreal (Carolina del Nord), encara que no s'han precisar les causes, segons els mitjans, que citen com a font a Mark DeMoss, un portaveu familiar.



Graham, qui l'any 2005 va deixar el lideratge de la seva Associació Evangelista al seu fill Franklyn, va marcar amb el seu carisma l'evolució de la religió evangèlica als EUA en les últimes sis dècades.



Després dels atemptats de l'11 setembre de 2001, Graham va ser l'encarregat d'oferir el discurs principal a la Catedral de Washington en l'anomenat "Dia Nacional d'Oració i Record".



Conegut pels seus programes de televisió religiosos als Estats Units, Graham va obtenir l'apel·latiu de "reverend dels presidents", per haver cultivat amistat amb tots els inquilins de la Casa Blanca des de Harry Truman (1944-1953), sense importar que fossin demòcrates o republicans.



L'anomenat televangelista va tenir una estreta relació amb Richard Nixon (1969-1974), George H.W. Bush (1989-1993) i va influir en el canvi de vida i costums del seu fill George W. Bush (2001-2009), ex alcohòlic. "Reconforta l'ànima", va dir aquest últim sobre les seves converses amb el pastor evangèlic el 2002.



Autor d'innombrables discursos, columnes en diaris nord-americans i de 24 llibres, inclosa una biografia, el reverend ha estat una veu influent en la societat dels Estats Units, que va saber aprofitar la revolució tecnològica de les últimes dècades per portar el seu missatge a una àmplia audiència internacional.



Es calcula que en les seves gires per tot el món, que inclouen diverses per Llatinoamèrica, s'ha dirigit a desenes de milions de persones.