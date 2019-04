Neix el Partit del Brexit per fer una "revolució democràtica" al Regne Unit

A l'ombra del Brexit ha nascut una estrella política. O renascut, més aviat. El populista i demagog Nigel Farage, l'home que des del lideratge del xenòfob Partit Independent del Regne Unit (UKIP, en les sigles en anglès) va fer que l'ex primer ministre britànic, David Cameron, convoqués el referèndum del Brexit el 2016, ha llançat aquest divendres a Conventry, al centre d'Anglaterra, el seu nou grup polític: el Brexit Party, el Partit del Brexit.

Amb l'eslògan "Contraatacant", Farage, de 55 anys, ha presentat així la seva candidatura a les eleccions europees del 23 de maig, a les quals el Regne Unit estarà obligat a participar si no ha formalitzat la seva sortida de la Unió Europea (UE), tot i l'extensió concedida dimecres fins al 31 d'octubre pels líders dels Vint-i-set en la cimera extraordinària del Consell Europeu.

Amb un llenguatge inflamat i menyspreador contra els partits polítics amb tradicional presència a Westminster, el candidat els ha acusat de "trair" el mandat sorgit de les urnes del referèndum i ha pronosticat una "revolució democràtica" al Regne Unit. "Aquest partit no és aquí només per lluitar a les eleccions europees, aquest partit no només és per expressar la nostra ira. El 23 de maig és el primer pas del Brexit Party. Canviarem la política [britànica] per sempre. No haver aplicat el Brexit és un fracàs de la democràcia".

Com a cap de cartell del UKIP, Farage va obtenir la victòria en els anteriors comicis al Parlament d'Estrasburg el 2014, quan va guanyar 24 escons i superar els laboristes i els 'tories', que van ocupar la tercera plaça. En l'acte d'avui ha pronosticat una victòria semblant, entre altres raons perquè "els polítics [de Westminster] han ignorat el poble". I, per confirmar el seu convenciment, Farage ha explicat: "Aquest matí he apostat mil lliures" que el Brexit Party quedaria en primer lloc. El 55,6% de la població de Coventry va votar a favor del Brexit.

"I do believe that we can win these European elections." @Nigel_Farage says he has put £1000 on @brexitparty_uk to top the polls at the European elections.



A parer seu, la millor manera d'acabar amb el serial del Brexit és "abandonar la UE, acollir-nos a les regles de l'Organització Mundial de Comerç i veure com la Unió Europea ens va al darrere oferint-nos un tractat de lliure comerç sense tarifes".

El fet que el sistema electoral que s'utilitza a a les europees sigui el de representació proporcional i no el 'first-past-the-post' (el que obté la majoria d'un districte es queda l'escó i la resta de vots van a la paperera) de les legislatives del Regne Unit afavoreix molt les seves expectatives electorals. Entre els candidats al Parlament europeu que l'han acompanyat en l'acte d'aquest matí a Conventry hi havia Annunziata Rees-Mogg, la germana del parlamentari conservador i ultra 'brexiter' Jacob Rees-Mogg.

Farage, molt popular entre l'Anglaterra rural per la seva campanya contra la Unió Europea, que s'ha allargat més de vint-i-cinc anys, i gràcies també a un programa de ràdio setmanal a la cadena LBC, haurà de lluitar contra el seu antic partit, el UKIP, del qual es va donar de baixa pel seu acostament a la ultradreta. Farage, però, no n'està pas al marge.

Fa quasi tres anys, l'endemà de la consulta del 23 de juny, en què el 'no' va guanyar inesperadament, Farage va considerar que havia complert la missió que s'havia proposat i, en dues etapes, va abandonar la direcció del partit, fins a completar l'abandonament total donant-se de baixa com a militant. Tres anys després, però, torna per denunciar que "som [un país de] lleons liderats per ases".