Els 'nenets', un poble indígena de Sibèria, ja ha votat a Rússia

Els 'nenets', un poble indígena de Sibèria, han sigut els primers de votar a les eleccions russes, que se celebren aquest diumenge. Funcionaris del país i membres de la comissió electoral s'han desplaçat a diversos poblats d'aquest col·lectiu, la majoria a més de 400 quilòmetres de la ciutat de Narian-Mar, capital del districte autònom de Nenètsia, i al nord del cercle àrtic.

La desinformació i l'aïllament d'alguns dels membres han deixat imatges insòlites durant la "jornada electoral" anticipada.

540x306 Un membre de la comissió electoral porta l'urna al poblat. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS Un membre de la comissió electoral porta l'urna al poblat. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Un poble en perill d'extinció

Els 'nenets' viuen als districtes autònoms de Nenètsia i Iamàlia. Allunyats de tot i de tothom, el fred extrem a què han de sobreviure -les temperatures poden arribar als 50 graus sota zero-, així com les creences tradicionals que professen, els condicionen l'estil de vida. La ramaderia és la seva principal activitat econòmica, i la cria de rens envolta cada detall del dia a dia: viuen en tendes de campanya fetes amb aquest animal, vesteixen la seva pell, en mengen la carn crua i sovint en sacrifiquen exemplars per entregar-los als déus de la seva religió.

Moltes de les famílies eren nòmades, en part perquè viatjaven condicionades per la transhumància dels ramats. Amb el temps, però -i també després d'esforços del govern rus perquè així sigui-, la majoria de 'nenets' han optat per convertir-se en sedentaris.

540x306 Els vestits també són fets amb pell de ren. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS Els vestits també són fets amb pell de ren. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

El 2002 es calculava que eren un total de 40.000 persones. La població, però, s'ha reduït en els últims anys. L'expansió de la indústria del gas i del petroli és una amenaça directa per a ells.

540x306 Un membre Nenet en el moment d'introduir el seu vot. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS Un membre Nenet en el moment d'introduir el seu vot. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

La industrialització de les terres ha provocat greus danys en el medi ambient i, per tant, ha disminuït les zones de pastura dels animals. Davant d'aquesta realitat, molts membres d'aquest col·lectiu han hagut d'emigrar o dedicar-se a altres tasques, especialment a treballar en indústries químiques o de petroli.

540x306 Part de la seva activitat tradicional gira entorn la figura del ren. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS Part de la seva activitat tradicional gira entorn la figura del ren. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Un dels altres atributs que caracteritza aquest poble són les seves creences religioses. Malgrat que també han anat perdent força amb els anys, encara perduren. El seu ésser suprem s'anomena Num, i els 'tadebi' o xamans tenien un gran prestigi.

540x306 Una mare amb el seu fill en braços en el moment de votar. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS Una mare amb el seu fill en braços en el moment de votar. / SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Segons aquesta religió, l'ànima dels morts restava sota terra molt de temps, i si no se'ls recordava podien fer mal als vius. Només amb els anys el 'tadebi' enviava l'ànima a l'altre món, on es considerava que totes les ànimes suraven sobre el mar en un cove de coure.