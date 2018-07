Nigèria i Sud-àfrica s'apunten al mercat comú africà

Nigèria i Sud-àfrica signaran l'adhesió al Tractat de Lliure Comerç Africà (AfCFTA), que 49 dels 55 estats dels continent van acordar posar en marxa per construir l'espai de lliure circulació més gran del món, amb un mercat potencial de més de mil milions de persones. Les dues grans potències no van rubricar el primer document a l'espera de debatre els punts de l'acord amb les organitzacions patronals i sindicals de cada país.

En una roda de premsa celebrada després de la reunió d'ahir dimecres amb el seu homòleg sud-africà, Cyril Ramaphosa, el president nigerià, Muhammadu Buhari, ha assegurat que ha pres la decisió després d'avaluar els pros i contres del tractat i que finalment s'ha convençut que la unió africana pot ser un estímul per a la creació d'ocupació, ja que garanteix la lliure circulació de béns i serveis per tot el continent, a l'espera que es pugui avançar cap a la llibertat de moviment de persones.

Tot i que 49 dels 55 països de la UA ja han signat l'acord per impulsar l'AfCFTA, la patronal nigeriana i diverses veus de la indústria del país han advertit sobre possibles implicacions negatives del tractat per a Nigèria, ja que consideren que podria dificultar la creació d'ocupació.

A causa d'aquestes protestes, Buhari va cancel·lar al maig el viatge a Ruanda, on es va celebrar la signatura de l'acord, i va advertir que les "aspiracions continentals" han de complementar els "interessos nacionals". En aquest sentit va crear un comitè per analitzar les implicacions de l'acord per a la economia del seu país.

Entre els països que han acordat impulsar l'AfCFTA hi figuren algunes de les economies més potents d'Àfrica, com Sud-àfrica, Egipte o el Marroc. El Tractat de Lliure Comerç Africà és un dels projectes estrella de l'Agenda 2063 de la UA, adoptada el 2013 com a marc per a la transformació socioeconòmica d'Àfrica en els pròxims 50 anys.

Nigèria és el principal exportador de petroli d'Àfrica, una matèria primera que, per exemple, va suposar més del 10% del PIB nacional el tercer trimestre de l'any passat. Aquesta dependència del cru, unida a la caiguda de preus en el mercat internacional, va provocar que el PIB d'aquesta nació d'Àfrica Occidental caigués un 33,9% entre el 2014 i 2017, segons informa l'agència Efe.