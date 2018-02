Nigèria confirma el segrest de 110 noies per Boko Haram

Era de nit quan, el 19 de febrer, milicians del grup terrorista Boko Haram van irrompre en un poble de l’estat de Yobe, al nord-est de Nigèria. Armats fins a les dents i vestits de camuflatge, es van dirigir cap a un institut femení de la localitat on vivien internes unes 900 alumnes. El van assaltar. Les nenes, que eren a les seves habitacions, eren l’objectiu. Algunes, alarmades pels trets i els crits, van aconseguir fugir abans de ser capturades. D’altres no.

Hores després de l’atac a Dapchi, la possibilitat que Boko Haram hagués protagonitzat un altre segrest massiu agafava força. Tot i que el govern de Nigèria no havia trencat el silenci, el mateix institut alertava que no havien localitzat algunes de les estudiants. També ho denunciaven les famílies de les criatures, que s’impacientaven davant la falta de respostes oficials. Ahir, una setmana després de l’incident, es va complir el pitjor dels pronòstics. El govern de Nigèria va confirmar la desaparició de 110 nenes de l’escola atacada per la banda jihadista. El president nigerià, Muhammadu Buhari, va dir que es tracta “d’un desastre nacional”, i va demanar perdó als familiars de les noies. Buhari, que va assegurar que farà tot el possible per alliberar-les, ja va comunicar a finals de la setmana passada que reforçarien el desplegament de tropes a la zona i que enviarien vigilància aèria per intentar localitzar les noies.

Un altre Chibok?

Nigèria, i també el món, tem que aquest episodi sigui similar al segrest de Chibok el 2014, on gairebé 300 nenes d’una escola van ser capturades per Boko Haram. Prop de 50 d’aquestes estudiants van escapar en les hores posteriors al segrest i gairebé 100 van ser alliberades després de les negociacions del govern, però avui encara n’hi ha 100 que continuen sota control del grup terrorista. I no són les úniques: a part de l’episodi a Chibok, o el recent a Dapchi, Boko Haram segresta i recluta sistemàticament nenes i dones, que solen ser forçades a casar-se amb els combatents o utilitzades com a esclaves sexuals. Moltes de les nenes també són utilitzades en atemptats del grup, en què les obliguen a fer-se explotar.