Només dos eurodiputats assisteixen al curs contra l'assetjament sexual a l'Eurocambra

Només dos dels 751 diputats del Parlament Europeu han assistit aquest dimecres a la primera classe del curs contra l'assetjament sexual que l'Eurocambra ha impulsat per evitar aquest tipus de pràctiques a la institució. Els eurodiputats que hi han participat són Ernest Urtasun, d'Iniciativa per Catalunya - Verds, i Edouard Martin, del Partit Socialista francès.

El curs és obligatori per als treballadors del Parlament, però no pas per als eurodiputats, que poden participar-hi de manera voluntària. En principi s'hi havien inscrit dinou eurodiputats, però aquest dimecres només n'hi han assistit dos.

Al curs s'expliquen exemples concrets sobre casos d'assetjament, ja sigui verbal, físic, laboral o sexual. També es recorda que algunes persones poden sentir-se ofeses amb el contacte físic –per exemple, si algú els toca un braç–, i es recomana evitar fer bromes sexuals. A la classe d'aquest dimecres també s'ha recordat als assistents que, si s'assabenten d'algun cas d'assetjament, han d'encoratjar la víctima a denunciar-lo davant el comitè que s'ha posat en marxa a l'Eurocambra per analitzar aquest tipus de situacions.

Urtasun ha declarat que la classe li ha resultat molt interessant i ha destacat que seria important que tots els eurodiputats hi assistissin per "revisar actituds, comportaments i pautes de treball, per saber quines són acceptables i quines no". "Si tots els eurodiputats participessin en la formació, ens estalviaríem moltes coses. És una llàstima que la formació no sigui obligatòria malgrat que hem tingut casos greus d'assetjament [a l'Eurocambra]", ha afegit el diputat.

Algunes treballadores del Parlament Europeu, sobretot les assistents, consideren insuficients les mesures que han entrat en vigor a l'Eurocambra per evitar els casos d'assetjament. De fet, a l'estiu es va crear un blog que recull històries anònimes de treballadores del Parlament Europeu que han patit assetjament, i que té com a objectiu posar en evidència "l'ambient masclista generalitzat" que hi ha a la institució.