Nou rècord sense precedents de gasos d'efecte hivernacle

L'Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha dit aquest dijous que la concentració de gasos causants del canvi climàtic ha arribat a un nou màxim sense precedents, només comparable al que es va registrar fa entre tres i cinc milions d'anys.

"La ciència és clara: si no reduïm ràpidament les emissions de diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle, el canvi climàtic tindrà efectes cada vegada més destructius i irreversibles en la vida a la Terra", ha afirmat el secretari general de l'organització, Petteri Taalas, un reconegut científic finlandès.

"La nostra oportunitat d'actuar està a punt d'esgotar-se", ha afegit, per incidir en la urgència de revertir les tendències d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, que atrapen la calor a l'atmosfera.

Taalas ha presentat el butlletí anual de l'OMM sobre la concentració dels principals gasos causants d'aquest fenomen, que revela que –tot i els compromisos internacionals per reduir les emissions– no hi ha indicis que s'hagi estabilitzat i encara menys que hagin disminuït. Les conseqüències són un canvi climàtic a llarg termini, la pujada del nivell del mar, l'acidificació dels oceans i fenòmens meteorològics extrems més freqüents.

Segons les dades que l'OMM ha proporcionat a la premsa, la concentració mitjana de CO 2 va passar de 400,1 parts per milió (ppm) el 2015 a 403,3 ppm el 2016 i a 405,5 ppm l'any passat. Es tracta del principal gas d'efecte hivernacle de llarga durada a l'atmosfera, i el nivell més recent de concentració detectat representa el 146% del nivell de l'era preindustrial.

Més CFC-11

L'OMM també ha assenyalat que han pujat les concentracions de metà i òxid nitrós, i que ha reaparegut el CFC-11 (triclorofluorometà), un potent gas d'efecte hivernacle la producció del qual ha augmentat al sud-est asiàtic, on és utilitzat per la indústria.

El butlletí de l'OMM es basa en les observacions del seu Programa de Vigilància de l'Atmosfera Global, que documenta els canvis en els nivells dels gasos causants de l'escalfament del planeta com a resultat dels processos industrials, l'ús d'energia procedent de combustibles fòssils, les pràctiques agrícoles intensives i la desforestació.

L'OMM ha assenyalat que aquestes dades científiques se sumen a les proves aportades pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès) i que les emissions netes de CO 2 han de quedar en zero el 2050 per limitar l'augment de la temperatura a 1,5 graus.

La reducció de les emissions netes a zero no implica que no hi hagi més emissions, sinó que la quantitat que s'incorpora a l'atmosfera ha de ser igual a l'absorbida per embornals, naturals i tecnològics.