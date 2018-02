Nova York demanda la productora de Weinstein per no evitar els abusos sexuals

El fiscal general de l'estat de Nova York, Eric Schneiderman, ha interposat una demanda federal de drets civils contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, el seu germà Robert i l'empresa que tots dos dirigien, The Weinstein Company, després d'una investigació per conducta sexual inadequada.

Fruit de quatre mesos d'indagacions, la denúncia inclou noves acusacions contra Weinstein, màxim responsable del seu estudi de producció, respecte al "maltractament despietat i explotador" que exercia sobre els seus empleats, així com testimonis d'aquests com a víctimes d'assetjament sexual, intimidació i altres conductes.

L'antigament poderós productor va ser acusat d'assetjament i assalt sexual per primera vegada en dos reportatges a principis del passat mes d'octubre, després dels quals desenes de dones es van sumar amb nous testimonis contra ell. Poc després, Schneiderman va començar a investigar The Weinstein Company.

La investigació, afirma la fiscalia en un comunicat, "revela noves i atroços exemples de conducta sexual inapropiada d'Harvey Weinstein", alguns dels quals va detallar específicament, com la contractació d'un grup d'empleades el "treball bàsic" era acompanyar a esdeveniments i "facilitar" les "conquestes sexuals".

"The Weinstein Company (TWC) va trencar repetidament les lleis de Nova York en no protegir els seus empleats d'un assetjament sexual, una intimidació i una discriminació estesos", va afirmar Schneiderman, que va advocar per la indemnització a les víctimes.

Tot i que les indagacions continuen, el fiscal va presentar la demanda davant la "imminent venda" de TWC, que creu deixarà a les víctimes sense una reparació adequada, incloent un fons de compensació, i els termes "permetrien" obtenir beneficis als implicats, com a nous llocs executius en una nova entitat.

"Qualsevol venda de TWC ha d'assegurar que les víctimes han de ser compensades, els empleats podran avançar estant protegits i ni els autors ni els còmplices s'enriquiran injustament", ha sentenciat.

Segons detalls compartits per l'oficina del fiscal, Weinstein va dir repetidament a alguns empleats "et mataré", "mataré la teva família" o "no saps del que soc capaç", a més de pregonar la seva connexió amb polítics o afirmar que els seus contactes en els serveis secrets podien "encarregar-se dels problemes".