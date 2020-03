L'OMS insisteix en demanar que no s'aïllin els casos lleus a casa

Ho porta dient fa dies, però aquest dimecres ha sigut més clar que mai per evitar qualsevol dubte: "Els casos lleus de Covid-19 haurien de ser aïllats en centres específics. Si no hi ha prou centres sanitaris, es poden utilitzar instal·lacions comunitàries per mantenir aquests pacients lleus i seguir-ne l'evolució. Si aquestes instal·lacions estan sobresaturades, llavors es podria fer l'aïllament al domicili, però insistim: aquesta solució d'aïllament a casa no és pas la ideal", remarcava aquest dimecres el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom.

Actualment l'estat espanyol segueix aïllant els casos més lleus a casa, malgrat els consells de l'OMS, que demana que si cal s'utilitzin instal·lacions com gimnasos, centres culturals o estadis esportius per ubicar aquests casos lleus o asimptomàtics i que es derivin els més greus als hospitals.

La recepta de l'organisme internacional per frenar la pandèmia del Covid-19 és molt clara, i passa també per "fer la prova del coronavirus a tots i cadascun dels casos que siguin sospitosos", ha subratllat el director executiu de l'organisme, Michael J. Ryan, que ha afegit que els països europeus "tenen ara mateix la capacitat de fer-ho".

L'OMS recomana a tots els governs que incrementin el nombre de laboratoris dedicats a fer proves de Covid-19, encara que sigui utilitzant també centres privats, i que augmentin el personal dedicat a fer aquestes proves. També que es busquin "maneres innovadores" de fer la prova, com la d'alguns països que la practicaven als conductors dins del cotxe.

La combinació de l'augment del nombre de proves i la "separació física" de la població infectada respecte a la que no ho està, diu l'OMS, és el que ha aconseguit frenar i reduir l'epidèmia en països com Corea del Sud, que es posa ara com a exemple a seguir: ahir només tenia 90 contagis nous, tot i que al febrer era el segon país amb més casos després de la Xina. "L'OMS està treballant amb molts altres països per aplicar les lliçons apreses a Corea del Sud i en altres llocs i adaptar-les a cada context", va dir Adhanom.

Els símptomes que fan un cas sospitós de coronavirus inclouen febre, tos seca i dificultat per respirar, explicava la cap tècnica de l'OMS, Maria Van Kerkhove. Així doncs, quan algú truca als serveis sanitaris amb aquest quadre hauria de ser derivat a un centre per fer-se la prova i, si cal, ser aïllat fora de casa.

En la roda de premsa diària sobre el Covid-19, el cap de l'OMS també va anunciar l'acord assolit amb diversos països per participar en un esforç comú d'investigació científica que permeti trobar un tractament o una vacuna contra el Covid-19. Els països que hi participen són Espanya, França, Suïssa, Noruega, el Canadà, l'Argentina, Bahrain, l'Iran, Noruega, Sud-àfrica i Tailàndia, tot i que s'espera que se n'hi uneixin d'altres.

"El primer estudi per desenvolupar una vacuna per al Covid-19 ha començat 60 dies després que la Xina hagi compartit amb l'OMS la seqüència genètica del virus", deia Adhanom. Pequín els va enviar el 12 de gener aquesta informació. La recerca d'una vacuna està en marxa en diversos instituts de recerca de diversos països del món, amb metodologies diferents, i ara l'OMS en liderarà una també amb diversos països treballant de manera conjunta sota el que han anomenat l'Experiment Solidaritat (Solidarity Trial).

En aquest sentit, el Fons de Solidaritat pel Covid-19 que va obrir l'OMS divendres passat ha recaptat ja més de 43 milions de dòlars nord-americans de 173.000 particulars i organitzacions donants, entre elles la Fifa, que ha donat 10 milions.

La solidaritat davant d'un "enemic comú de la humanitat" ha portat fins i tot a debatre la suspensió de les sancions econòmiques a l'Iran, un dels països més afectats per la pandèmia i que està sota un greu impacte econòmic per aquestes sancions. L'OMS ha parlat amb el govern iranià i també amb el dels Estats Units per tractar de mediar en la qüestió.

Preguntats pels periodistes per les diferents taxes de mortalitat del coronavirus que es veuen en diferents països, l'OMS ha respost que l'elevada mortalitat d'Itàlia es deu principalment al fet que té un percentatge més alt de població d'edat avançada, que és la més vulnerable a la pandèmia. En canvi, a Corea del Sud el principal focus de la infecció, que va donar-se en una comunitat religiosa concreta, estava format principalment per gent jove.

Amb tot, des de l'OMS s'ha fet una crida a "no confiar-se", atès que, tot i que és cert que la gent més gran és la que més possibilitats té de morir per coronavirus, els joves i els nens no es poden donar per salvats. "A la Xina hi va haver un cas d'un nen que va morir", ha detallat aquest dimecres Van Kerkhove.