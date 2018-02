Els Obama aposten per uns retrats oficials atípics

L'expresident dels Estats Units, Barack Obama, i l'exprimera dama, Michelle Obama, han mostrat en públic aquest dilluns els seus retrats oficials, que lluiran a la Galeria Nacional del Retrat de Washington juntament amb la col·lecció dels 43 presidents que el van precedir a la Casa Blanca.

L'ambientació del retrat, un fons de vegetació colorit, i la tècnica utilitzada, són dos dels trets que els distingeixen dels quadres escollits pels anteriors expresidents. En el cas de Barack Obama, la proposta artística de Kehinde Wiley no passa desapercebuda. Es pot apreciar com la làmina adopta diferents matisos i tonalitats, on apareix l'expresident assegut de cara l'espectador amb un gest proper.

"Vaig intentar negociar aparèixer amb menys canes, però la integritat artística de Kehinde no ho va permetre. També vaig intentar pactar unes orelles més petites, però tampoc vaig obtenir èxit", ha bromejat Obama, titllant el retrat com a "prou enginyós".

El pintor ha confessat que haver dut a terme un encàrrec d'aquesta índole ha sigut un "honor", i alhora ha subratllat la importància de ser Obama el primer president retratat per un "artista" afroamericà.

Michelle Obama també ha compartit públicament el seu retrat. El quadre lluirà al mateix museu, però l'encàrrec li ha donat a l'artista afroamericana Amy Sherald. La imatge trenca amb l'estètica tradicional dels retrats oficials, donant preeminència al vestit d'estampats geomètrics sobre un fons neutre que dona tot el protagonisme a la presència de l'exprimera dama.

La Galeria Nacional, que va ser inaugurada l'any 1968, recull una única col·lecció de retrats d'expresidents, i ben arribat el 1994, amb el mandat de George H.W.Bush, es van començar a encarregar quadres de les primeres dames.