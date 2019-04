Les claus d'Odebrecht, el megaescàndol de corrupció

El suïcidi d'Alan García, expresident del Perú, ha tornat a posar en primera línia el nom propi de la família brasilera Odebrecht, propietària d'una constructora que està fent tremolar els fonaments de l'Amèrica Llatina. El socialdemòcrata peruà és el cas més dramàtic d'una llista de personalitats esquitxades per una macrotrama de corrupció i blanqueig de diners que ha involucrat alts funcionaris, polítics, dirigents i empresaris d'una dotzena de països.

Què és el cas Odebrecht?

És "la xarxa de suborns més gran de la història", segons defineix el departament de Justícia dels Estats Units, que estima que la constructora ha repartit 800 milions de dòlars entre polítics i funcionaris a canvi de la concessió de grans obres.

Durant dues dècades, la constructora va tenir una caixa B, batejada en l'argot intern com el "departament de Suborns". Des d'aquí es pagaven favors, campanyes electorals, regals i prebendes a canvi de la concessió de grans i cars projectes a l'empresa brasilera. El problema és que el personal encarregat de controlar aquesta secció no destruïa les factures que s'abonaven i finalment, quan es va destapar el cas, aquest material va servir de base per implicar bona part de la classe política i dirigent de l'Amèrica Llatina.

Una vuitantena de treballadors han col·laborat amb la justícia aportant noms i quantitats. És el que s'ha anomenat com "la delació de la fi del món".

Com esclata l'escàndol?

L'escàndol va néixer al Brasil l'any 2014 arran de la investigació dirigida pel jutge Sérgio Moro sobre un petit negoci de rentat de cotxes (l'operació Lava Jato) que, en principi, era un cas menor però que va suposar una autèntica tempesta per a la regió. La confessió dels alts executius de l'empresa va treure a la superfície pagaments de favors que van encarir finalment el preu de licitació de l'obra pública i van posar fi a la carrera política de diversos dirigents. García, que es va disparar un tret al cap quan la policia el va anar a buscar al seu domicili de Lima, és un dels quatre expresidents peruans que han vist el seu nom vinculat a la trama.

Quants països s'han vist afectats?

L'Argentina, Xile, Colòmbia, l'Equador, els Estats Units, Guatemala, Panamà, el Perú, la República Dominicana, Veneçuela i Angola i Moçambic, els dos únics de fora del continent americà. Hi ha 200 investigats entre tots els països.

Com ha afectat el Brasil?

El Brasil ha estat l'epicentre de l'escàndol per raons òbvies. Quan es va estirar el fil de les converses enregistrades pels investigadors al petit taller de rentat de cotxes es va descobrir que al centre de l'entramat de corrupció hi havia la petroliera estatal Petrobras, que ha admès pèrdues de 7.000 milions d'euros. Odebrecht i altres empreses obtenien contractes milionaris de l'empresa pública inflant preus de cost que es repartien dirigents i polítics de tot l'arc parlamentari.

El cas ha portat a la presó l'expresident Lula da Silva, a qui acusen de beneficiar-se personalment dels suborns i que va ser inhabilitat per presentar-se a les eleccions de l'octubre passat. Un altre expresident, Michel Temer, artífex de la caiguda de Dilma Rousseff, també s'ha vist esquitxat pel mateix cas i ha arribat a entrar uns dies a la presó recentment.

Marcelo Odebrecht, propietari de la constructora que porta el seu nom, ha passat també per la presó, però com que finalment ha col·laborat amb la justícia ha tingut una rebaixa considerable de la condemna. L'empresa ha demanat perdó públicament per la corrupció i se l'ha vetat per concórrer a concursos públics. Amb ell, també han confessat 77 ex alts directius de la companyia.

Qui està imputat al Perú?

Al Perú, la trama no només ha esquitxat Alan García sinó que també hi ha Alejandro Toledo, fugit de la justícia i amb una petició d'extradició als Estats Units, Ollanta Humala i Ped ro Pablo Kuzcynski, que van estar en presó provisional, i la líder de l'oposició Keiko Fujimori, filla d'Alberto Fujimori, que compleix presó per delictes contra la humanitat.