Open Arms denuncia que Itàlia ha canviat les regles del joc

Itàlia ha canviat les regles del joc de l’operatiu de rescat de pasteres al Mediterrani central. Si fins ara es tractava d’una espècie de cursa per trobar les pasteres abans que les patrulleres líbies, regalades per Itàlia al govern de Trípoli perquè impedeixin que els nàufrags arribin al seu territori, dijous, per primer cop, Roma va indicar a l’ Open Arms que els libis es feien càrrec d’un rescat.

El coordinador d’Open Arms a Itàlia, Riccardo Gatti, va recordar ahir en una roda de premsa al Senat italià que en els rescats de dijous, quan una patrullera líbia va amenaçar de mort els voluntaris de l’ONG si no els lliuraven les criatures i les dones que portaven a bord de les llanxes de rescat, van procedir com fan sempre, des que el juliol del 2016 van començar els rescats a la zona. Des d’aleshores han salvat més de 25.000 vides en 43 missions.

A bord de l’ Open Arms, a primera hora del matí, i després d’haver rebut les coordenades de la posició d’una pastera, es va rebre un missatge del Centre de Coordinació de Rescats Marítims (MRCC) de Roma que els va comunicar que Líbia “assumia la coordinació de l’operació”. “És el primer cop que sentim que els libis coordinen un rescat”, explica Anabel Montes, cap de la missió 43, que continua esperant al port de Pozzallo la decisió del jutge sobre la immobilització del vaixell, aturat des que dissabte va desembarcar en aquest port del sud de Sicília 216 nàufrags rescatats. Tant ella com el capità, Marc Reig, estan investigats per tràfic de persones i associació criminal, però encara no s’han presentat acusacions formals contra ells.

Aquest diari va ser testimoni de com les dones i les criatures que ja eren a les llanxes de rescat de l’ONG estaven aterrits davant la possibilitat que els obliguessin a tornar a Líbia. També de com els homes que continuaven dins la pastera intentaven, amb el seu petit motor, allunyar-se de l’embarcació i seguir l’ Open Arms, que es mantenia a distància per no posar-los en perill. Molts d’ells van relatar després a l’ARA que a Líbia els havien segrestat i torturat perquè les seves famílies paguessin la seva llibertat.

El jutge de Catània té de termini fins dimecres vinent, dia 28, per decidir si confirma la immobilització preventiva de l’embarcació que demana la fiscalia. L’ONG presentarà avui un recurs per demanar que l’ Open Arms sigui alliberat i pugui viatjar com tenia previst fins a Borriana per passar una revisió i tornar ben aviat a les tasques de rescat en alta mar.

El fiscal del cas és Fabio Regolo, que depèn de la Fiscalia de Catània, encapçalada per Carmelo Zuccaro. Aquest fiscal va obrir fa un any una investigació sobre les ONG que operen a la zona. Les ha posat sota sospita insinuant que “estan finançades pels traficants amb l’objectiu de desestabilitzar l’economia italiana” i que treballen en aigües territorials líbies. Un dels advocats d’Open Arms, Alessandro Gamberini, ha alertat que la Fiscalia de Catània, que té competències antimàfia, ha forçat l’acusació d’associació criminal, que creu “instrumental”, per obtenir el cas. Si no, se n’hauria ocupat la Fiscalia de Ragusa.

L’altra polèmica entorn del rescat de dijous passat té a veure amb el codi de conducta que Itàlia ha obligat a signar a les ONG que participen en el dispositiu de rescat. La tripulació de l’ Open Arms explica que en tot moment van seguir les instruccions del centre de coordinació de Roma, com preveu el codi. Oscar Camps, director de l’ONG, que ahir es va desplaçar a Roma per a la roda de premsa al costat del senador en funcions Luigi Manconi, del Partit Demòcrata, va fer costat al seu equip. “Estem molt orgullosos d’haver pogut desembarcar a Pozzallo sense haver hagut de portar cadàvers com ens ha passat altres cops. Les autoritats no ens ho van posar fàcil -va denunciar-. Només a alta mar pots tenir una visió global del perill, no des dels despatxos. Des d’aquí no es pot imaginar la tensió”, va dir.

Manifestació a Pozzallo

Per dissabte s’ha convocat una manifestació a Pozzallo de suport a Open Arms. Mentrestant, la vida continua a bord del vaixell, on sempre hi ha feina. Els cinc mariners que s’han quedat a bord s’encarreguen del manteniment del motor de 4.000 cavalls, que han batejat amb el nom de Thelma i Louise, i ahir van poder desfer-se de la brossa emmagatzemada a la nau des del rescat. Vetllen perquè el vell remolcador pugui seguir salvant vides al Mediterrani.