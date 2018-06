L'Òpera de Budapest suspèn el musical 'Billy Elliot' arran d'una campanya homòfoba

L'Òpera de Budapest ha suspès quinze funcions del musical 'Billy Elliot' després que un diari pròxim al govern ultranacionalista de Viktor Orbán llancés una campanya contra l'obra que l'acusa de voler "propagar l'homosexualitat en una situació en què la població està envellint" i en un moment en què Hongria "està amenaçada per la invasió estrangera".

El director de l'Òpera, Szilveszter Ókovács, ha informat avui als actors que "s'ha posat en marxa una campanya negativa a la premsa en relació amb la producció" que ha afectat la venda d'entrades, de manera que s'han cancel·lat les quinze pròximes representacions d'una obra que porta en cartell a Budapest des de juny del 2016 i que té anunciades funcions fins a l'estiu que ve. Unes 100.000 persones han vist la funció des de llavors a la capital hongaresa. El teatre ha assegurat que les entrades ja venudes seran reemborsades o canviades per altres dates.

El diari conservador 'Magyar Idök' va publicar el dia 1 de juny una crítica de l'obra en què l'autor acusava l'Òpera de "fer infeliços els joves que, per ells mateixos, no anirien en aquesta direcció". En l'article s'acusa l'obra de "propagar" l'homosexualitat d'una manera que "afecta el subconscient dels menors, just en una edat en la qual encara es pot influir sobre la seva inclinació".

'Billy Elliot', basada en la pel·lícula del mateix nom de l'any 2000, explica la història d'un noi que somia amb convertir-se en un ballarí professional davant l'oposició del seu pare, que pretén que vagi a classes de boxa.

La pel·lícula va ser un èxit de crítica i de públic, i l'adaptació al teatre, amb música d'Elton John, porta anys en cartell a les principals ciutats del món i ha guanyat nombrosos premis a Broadway.

L'edifici de l'Òpera de Budapest actualment està en obres i les funcions tenen lloc al Teatre Erkel, una institució que pertany a l'Òpera.