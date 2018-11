Una illa del Pacífic prohibeix l'ús de protectors solars per salvar els coralls

A la minúscula illa de Palau, enmig del paradís del Pacífic Sud, han declarat la guerra als protectors solars amb ingredients tòxics per als rics esculls de corall, que cada any atrauen milers de turistes que se submergeixen en les càlides aigües per observar la fauna i flora marítima. A partir de l'1 de gener del 2020 quedarà totalment prohibit l'ús i la venda en el seu territori de les cremes fabricades amb substàncies químiques altament perilloses per a les espècies. D'aquesta manera, Palau serà el primer país a prohibir les cremes, després que al maig les illes nord-americanes de Hawaii imposessin els productes 100% ecològics.

En un comunicat, el president de Palau, Tommy Remengesau, ha assenyalat que castigarà els comerciants que no compleixin la restricció amb uns 900 euros al canvi, mentre que per als turistes es planteja bàsicament la confiscació dels productes sospitosos, confiant en el "poder" d'aquesta mesura dissuasiva per conscienciar i educar-los.

Palau és un de les destinacions més populars per als bussejadors. L'activitat turística és una de les seves grans fonts d'ingressos, però alhora s'està convertint en la gran amenaça per a la conservació de la diversitat marina, i es tem que la gran afluència de turistes i vaixells faci perillar els esculls de corall que envolten les illes i illots, fins al punt que està en qüestió la seva supervivència.

El perill se centra en l'oxibenzona i l'octinoxat, dues substàncies químiques que els productors de cremes utilitzen per la seva capacitat per absorbir els raigs ultraviolats i que, per tant, són molt recomanables per als que volen passar hores exposats al sol. El problema és que acceleren l'efecte de blanqueig del corall, a banda de danyar la fauna.