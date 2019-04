El Parlament britànic aprova prorrogar el Brexit per evitar una sortida caòtica

El Parlament britànic ha aprovat aquesta nit de dimecres a dijous un ajornament del Brexit per evitar el caos d'una sortida sense acord. La llei, aprovada a la cambra dels Comuns i que ha de passar ara per la dels Lords, obligarà el govern de Theresa May a demanar una pròrroga del termini de sortida de la UE.

La proposta presentada per la laborista Yvette Cooper i el conservador Oliver Letwin es va aprovar només per un vot de diferència: 313 a favor i 312 en contra.



Ahir mateix, la UE va tancar la porta a una nova pròrroga curta per al Brexit. La llei aprovada a Westminster, passada la mitjanit de dijous, no especifica terminis però obligaria el govern de May a sotmetre a votació del Parlament la pròrroga que demani a la UE.

Brussel·les ha insistit reiteradament que qualsevol pròrroga llarga ha d'implicar la participació del Regne Unit a les eleccions europees del 26 de maig, un fet que Londres es negava a acceptar.

A l'espera que se'n determinin els detalls, la proposta pretén evitar una sortida sense acord el 12 d'abril, la data límit concedida per la UE perquè el Regne Unit fes una proposta en aquest sentit.