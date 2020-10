Participació massiva a Xile per canviar la Constitució de Pinochet

“Aquesta és la primera vegada que es pren la decisió de canviar la Constitució del nostre país i vull que les coses millorin. Tinc un fill de 26 anys i vull el millor per al seu futur”. Ho diu la Paula, una dona de 50 anys que fa cua a la porta del Col·legi República Uruguai de Santiago per votar en el plebiscit constitucional que se celebra aquest diumenge a Xile. Durant 12 hores –des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre– quasi 14,7 milions de persones estan convocades a les urnes per triar entre aprovar i rebutjar una nova Constitució que deixi enrere l’actual, instaurada sota la dictadura d’Augusto Pinochet (1973-1990). A les taules hi ha dues urnes, perquè els electors també trien l’òrgan encarregat de redactar el nou text: una Convenció Constitucional, formada per 155 membres escollits per la ciutadania, o bé una de Mixta, integrada a parts iguals tant per membres designats per la ciutadania com pel Parlament.

Tot i que al tancament d’aquesta notícia encara no s’han fet públiques les xifres de participació, les llargues cues i la gran afluència de votants als centres electorals fan pensar que es podria arribar a xifres històriques. Hi ha hagut recintes de votació on les cues travessaven fins a cinc o sis carrers, una imatge inèdita en les cites electorals xilenes. Fa vuit anys que el país va instaurar el vot voluntari, i des d’aleshores ha registrat una de les taxes d’abstenció més altes de l'Amèrica Llatina. En les últimes presidencials, el 2017, la participació no va superar el 50%.

Però aquest diumenge aquesta tendència podria capgirar-se. “Mai abans havíem vist un procés de participació com el que estem vivint avui. Evidentment, serà la participació més alta des de l’any 2012”, ha apuntat el president del Servei Electoral (Servel), Patricio Santamaría. “He vist molta gent jove, com en cap altra elecció. La gent s’ha bolcat en aquest plebiscit perquè vol canviar el país”, opina Sara Hormazábal, de 66 anys. “Estic emocionada, és com un somni pensar que el poble xilè pot acabar amb la Constitució de la dictadura”, afegeix la dona, a qui la dictadura va obligar a un exili de 17 anys a Suïssa.

Els primers resultats escrutats són els que procedeixen del vot exterior, de països com Austràlia, Nova Zelanda, Corea o el Japó, i confirmen l’augment de la participació i una majoria indiscutible a favor de l’opció “Aprovo”. Els Emirats Àrabs són l’únic lloc on, fins al moment, hauria guanyat l’opció “Rebutjo”, per un marge estret.

Votació en pandèmia

El president xilè, Sebastián Piñera, ha votat a primera hora, i ha fet una crida a sufragar “de manera pacífica, cuidant la salut i respectant el resultat aquesta nit i els pròxims dies”. Tot i que la majoria de membres del govern s’han mostrat partidaris públicament de rebutjar una nova carta magna, Piñera –que no ha revelat la seva posició– ha insistit que un triomf de l'"Aprovo” no s’ha de llegir com una derrota de la seva administració.

La jornada s’ha desenvolupat de manera tranquil·la i amb estrictes mesures de seguretat imposades per la pandèmia, que el país encara no té controlada. El ministeri de Salut ha informat de 1.540 nous casos i 52 persones mortes durant les últimes 24 hores. El 51% de la població ha viscut la jornada en quarantena, amb limitacions a la mobilitat, excepte per acudir als centres electorals. El Servel ha obligat a fer ús de la mascareta en tot moment, a utilitzar gel hidroalcohòlic abans i després de la votació i a respectar les fileres i la distància física d’almenys un metre entre votants.

La d’avui és una votació històrica que ha despertat l’interès i l'expectació de la gran majoria del país. La jornada s’ha comparat amb el plebiscit de l’octubre del 1988, que va plantejar la continuïtat de la dictadura de Pinochet. En aquella ocasió la participació es va enfilar fins al 94% del padró.