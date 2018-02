Pequín recupera els cels blaus i nets

La capital xinesa, una de les ciutats més contaminades del món, comença a respirar. Al gener va registrar el millor nivell de qualitat de l’aire des del 2013. La bona meteorologia, el tancament de fàbriques, l’expulsió de població immigrant i la substitució de les calefaccions de carbó per gas o electricitat ho han fet possible. Però Greenpeace adverteix que la millora es fa en detriment d’altres zones on s’ha trasllat la indústria contaminant.

Aquest hivern, els habitants de Pequín estan gaudint d’un plaer habitual en altres llocs, però que a la capital xinesa s’havia convertit en una cosa gairebé desconeguda i, sobretot, molt desitjada: el cel ha recuperat el color blau.

La densa boira que tenyeix de gris la ciutat, acompanyada de la seva característica olor de carbó, ha estat absent durant la majoria dels dies. Al contrari que altres anys, l’oficial posada en marxa de les calefaccions el 15 de novembre no ha anat acompanyada del núvol de contaminació que s’instal·la gairebé permanentment sobre la ciutat. Aquest any, el blau ha conquerit el cel, la ciutat ha recuperat el color i l’aire és relativament respirable.

En una ciutat on tothom consulta rutinàriament al mòbil les previsions meteorològiques i el nivell de contaminació de l’aire per planificar el dia i saber si cal portar mascareta i evitar les activitats a l’aire lliure, la millora de la qualitat de l’aire no passa desapercebuda.

En aquesta ocasió, la reconquesta del cel blau no ha coincidit amb un esdeveniment especial -com ara cimeres internacionals i grans desfilades-, quan el govern paralitza l’activitat per aconseguir una baixada dràstica de la pol·lució ambiental durant uns quants dies. La persistència del cel blau fa somiar que, a la llarga, es pugui guanyar la batalla a la contaminació.

Per sota dels estàndards

Segons les dades publicades la setmana passada per l’Oficina Municipal de Protecció del Medi Ambient, Pequín va registrar al gener les millors dades des del 2013. La concentració mitjana de partícules PM 2,5 (les més nocives per a la salut) es va situar en 34 micrograms per metre cúbic, per sota dels 35 micrograms que la Xina va establir el 2012 com a estàndard nacional de bona qualitat de l’aire. Però, sobretot, representa una reducció dels nivells de PM 2,5 del 70,7% en comparació amb el mateix mes del 2017.

Les dades del gener se sumen a les de l’últim trimestre del 2017, en què les partícules PM 2,5 es van reduir un 53,8% respecte a l’any anterior. Al desembre Pequín va aconseguir entrar en el rànquing de les 10 ciutats menys contaminades de la Xina.

Però Greenpeace ja ha alertat que les bones dades de Pequín no es corresponen amb la realitat de tot el país. A escala nacional, els nivells de contaminació de l’aire han baixat un escàs 4,5% el 2017, el ritme més lent dels últims anys, i denuncia que la millora de la capital es deu al trasllat de les fàbriques contaminants a altres zones. L’organització mediambiental reconeix els avenços i confirma que les concentracions mitjanes de PM 2,5 van disminuir un 33% entre el 2013 i el 2017 en 74 ciutats xineses de les quals hi havia dades disponibles. Però adverteix que el 2017 la lluita contra la contaminació es va desaccelerar a causa de les ajudes a la indústria pesant, que va provocar un repunt dels sectors del carbó, el ciment i l’acer.

La Xina està millorant la qualitat de l’aire només a les grans ciutats. A Pequín, les autoritats reconeixen que el clima d’aquest hivern, sec i amb molt de vent, ha contribuït a millorar la qualitat de l’aire, però també s’han implementat altres mesures, algunes de les quals força controvertides.

Menys activitat industrial

L’Ajuntament de Pequín ha tancat centenars de fàbriques i ha enderrocat barris sencers d’immigrants per reduir la població i també l’activitat industrial. Els desallotjaments s’han produït en ple hivern, deixant milers de persones al carrer amb temperatures sota zero.

A més, al cinturó de la capital la municipalitat ha promogut la substitució de la calefacció de carbó per gas natural, electricitat o un tipus de carbó menys contaminant. El resultat és que en moltes zones el gas ha sigut insuficient i la població ha patit temperatures molt baixes a l’interior de casa seva. Les queixes van omplir les xarxes socials fins que la censura va actuar i les va eliminar.

El cel blau i l’aire net poden resultar un luxe només a l’abast dels habitants de la capital, a canvi que en altres zones es passi fred o se segueixi respirant contaminació perquè han d’acollir la indústria contaminant expulsada de Pequín.