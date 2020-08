Polèmica als EUA pel vot per correu a les presidencials

Amb l’argument d’evitar un problema, se n’ha alimentat un altre de gegantí. A dos mesos i mig de les eleccions presidencials als Estats Units, el servei postal nord-americà (USPS, segons les sigles en anglès) no està en disposició de garantir que pugui lliurar a temps totes les paperetes dels ciutadans que votin per correu. Amb la cita electoral determinada per la pandèmia, desenes de milions de persones podrien optar aquest any per aquesta fórmula per evitar situacions de risc el 3 de novembre. Però el president Donald Trump insisteix que el vot per correu obre les portes al “frau massiu” i s’ha negat a acceptar l’aprovació d’una partida pressupostària d’urgència per a l’USPS que en garanteixi l’eficàcia. El frau afecta un 0,0025% dels casos, segons un estudi publicat pel Washington Post.

Problemes en 40 estats

L’advertència del servei postal va tenir lloc a finals de juliol a través d’una sèrie de cartes adreçades als responsables electorals de 46 estats i Washington DC, revelades pel Post. Tot i que en alguns casos el risc no és tan elevat, l’USPS adverteix que en 40 d’aquests estats, incloent-n’hi alguns dels considerats clau, els terminis per al lliurament i la capacitat de la companyia són “incongruents”. Són més de 159 milions els votants registrats en algun d’aquests 40 estats. Encara que seguissin escrupolosament la normativa, el ritme de lliurament de l’USPS podria invalidar milions de paperetes.

Els demòcrates al Congrés defensen una partida extraordinària de 25.000 milions de dòlars per finançar l’esforç electoral del servei de correus. Forma part de la seva proposta d’un nou paquet de mesures per pal·liar els estralls econòmics del coronavirus. Però les negociacions amb els republicans i la Casa Blanca estan estancades. En una entrevista amb el canal Fox Business, Donald Trump va reconèixer aquesta setmana que aquests diners farien que l’USPS “pugui gestionar tots aquests milions i milions de cartes”. Tot i que divendres es va obrir a la possibilitat de signar una llei que inclogués aquesta partida, ha amenaçat reiteradament amb vetar-la. Sense tenir-ne proves, el president ja ha assegurat diverses vegades que el vot per correu beneficia els demòcrates.

La confessió de Donald Trump se suma als processos de retallades a què la seva administració està sotmetent el servei postal. Al capdavant d’aquest servei des del maig, Louis DeJoy, donant de la campanya de Trump, ha introduït canvis dràstics en la seva gestió per reduir costos, que ja han causat el retard de fins a una setmana en el lliurament de cartes en alguns punts del país. DeJoy va defensar dijous que són “conseqüències imprevistes” d’un model de gestió basat en l’“eficiència”.

El consell més repetit és enviar el vot com més aviat millor i no esperar a l’últim moment. Per intentar alleujar el problema, alguns estats han passat a l’acció. Pennsilvània, un dels decisius en l’elecció presidencial, ha sol·licitat al Tribunal Suprem permís per incloure vots que es rebin fins a tres dies després de la nit electoral del novembre. Més de 60 demandes sobre la normativa i ampliació del dret de vot per correu estan pendents de resolució. Des de la campanya de Trump intenten que els tribunals limitin al màxim l’accés a aquesta opció.

Retard en el recompte

Tot i que els problemes no són nous, s’espera que l’increment de la demanda es multipliqui per deu en diversos estats. En les recents primàries celebrades a Nova York, la demanda va ser disset vegades superior a l’anterior convocatòria. La nit prèvia a la jornada de votació, els carters tenien pendent de lliurar 34.000 paperetes que a molts electors els van arribar dies després. Al lliurament fora de termini s’hi afegeix, a més, la reglamentació que en la majoria d’estats obliga a recomptar el vot per correu un cop es tanquen els col·legis electorals. A Nova York va implicar que hi hagués primàries que van trigar un mes i mig a resoldre’s.

Si la situació es traslladés al novembre, implicaria una espera que obriria les portes a l’especulació i a tota mena de teories conspiratives afavorides, molt especialment, des de la Casa Blanca. “Mai sabrem qui va guanyar!”, va advertir dissabte Donald Trump a Twitter, alimentant un cop més la sospita de frau electoral si s’amplia un vot per correu que ell és el primer a utilitzar i que ja ha sol·licitat aquest any. En diverses rodes de premsa ha assegurat que el frau es deu a la tramesa de paperetes a ciutadans morts o fins i tot a gossos.