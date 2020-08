Polèmica per la prohibició a Berlín d'una manifestació de negacionistes del covid-19

Les autoritats de Berlín defensen la decisió de prohibir una nova manifestació convocada per dissabte contra les mesures per contenir la pandèmia com la que va congregar a principis d'aquest mes fins a 30.000 persones a la capital alemanya i que va haver de ser dissolta perquè infringia les normes d'higiene i distanciament.

"Després de l'experiència de la manifestació de l'1 d'agost hem dit que conscientment s'estava infringint la llei de protecció contra malalties infeccioses. Aquest és l'objectiu de la manifestació", ha argumentat. Geisel ha afegit que en circumstàncies normals les autoritats eren molt flexibles pel que feia a la llibertat de reunió, "però ara ens trobem enmig d'una pandèmia" i ha defensat que les llibertats individuals s'han de limitar quan representen un perill per als altres. "La llibertat de manifestació no vol dir que es tingui dret a infringir la legalitat vigent", ha recordat, en referència a les regulacions contra la pandèmia.

Geisel ja va argumentar dimecres que la ultradreta estava intentant capitalitzar políticament el malestar per la pandèmia. "No acceptaré que els negacionistes del coronavirus, defensors del Reich i extremistes de dreta tornin a fer servir Berlín com a escenari". "L'estat no es deixarà enganyar", ha reblat.

Per la seva banda, el Tribunal Administratiu de Berlín ja ha rebut un recurs d'urgència contra la prohibició de la manifestació de dissabte, segons ha confirmat el seu portaveu, Dominic Hörauf, al diari Berliner Morgenpost. Els organitzadors han advertit que apel·laran si cal al Tribunal Constitucional i han cridat la gent a participar en la protesta malgrat la prohibició.

Més restriccions pel repunt de casos

La cancellera Angela Merkel i els representants dels estats federats han acordat aquest dimecres endurir les restriccions arran del repunt de contagis que registra Alemanya en les últimes setmanes: els contagis diaris s'han elevat fins als nivells de finals d'abril. Han acordat mantenir la prohibició de les reunions massives fins al principi del 2021. També s'establiran multes de 50 euros per no portar mascareta als comerços o al transport públic. En canvi, no hi ha hagut acord sobre la limitació del nombre de persones en reunions privades.