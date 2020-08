Un mort a Portland en una jornada d'enfrontaments entre seguidors de Trump i del col·lectiu Black Lives Matter

Una persona ha mort aquesta matinada per arma de foc a Portland, Oregon (EUA), després de diversos enfrontaments entre simpatitzants del president nord-americà Donald Trump i membres del moviment Black Lives Matter. La policia de Portland ha comunicat que investigava l'incident i no ha precisat si estava directament relacionat amb els enfrontaments que van esclatar al centre de la ciutat, on s'han viscut constants protestes des de la mort al maig de l'afroamericà George Floyd, asfixiat per un policia blanc. La tensió continua augmentant pel conflicte racial als Estats Units. Tres mesos després de la mort de Floyd, un altre home negre, Jacob Blake, va rebre diumenge passat fins a set trets per l'esquena d'un altre policia blanc a Kenosha, Wisconsin. Blake, fins aquest divendres, havia estat emmanillat a l'hospital on està ingressat.

En aquesta última topada a Portland, els simpatitzants de Trump –arribats de diverses ciutats– van organitzar una manifestació amb vehicles: es van reunir en un centre comercial als afores i van avançar cap al centre de la ciutat amb camions, cotxes i motos formant una fila de diversos quilòmetres. Quan les desenes de vehicles es va endinsar cap al centre de la ciutat es van produir enfrontaments amb els manifestants del moviment Black Lives Matter, segons la policia, que ha detallat que en àmplies zones hi va haver intercanvi d'insults i agressions físiques, tot i que no van anar a més.

El mort, simpatitzant de Trump

Dissabte a les 20.30 hores (hora local) els vehicles es van retirar del centre de la ciutat i, cap a les 20.46, els agents van ser informats que hi havia hagut un tiroteig. Segons la mateixa policia de Portland, els agents van arribar al lloc on s'havien sentit els trets "en un minut" i hi van trobar un grup de persones que envoltaven un home a terra, abatut per trets al pit. Segons The New York Times, portava una gorra amb la insígnia de Patriot Prayer, un grup d'extrema dreta amb base a Portland i amb nombroses disputes anteriors amb col·lectius que denuncien el racisme als Estats Units. La policia ha demanat als manifestants les imatges que van gravar amb els telèfons i que estan circulant per xarxes socials.

Clashes. Trump people unload paintballs and pepper spray. They shot me too. pic.twitter.com/PwU5pZMLnV — Mike Baker (@ByMikeBaker) August 30, 2020

Els últims tres mesos, nit rere nit, Portland ha viscut manifestacions per la justícia racial i a vegades les protestes s'han tornat violentes amb centenars de manifestants arrestats per les autoritats locals i federals des del maig. Segons la policia de la ciutat, dissabte a la nit hi va haver noves detencions de persones d'edats entre els 21 i els 60 anys. Donald Trump ha carregat força vegades contra Portland perquè considera que és una ciutat liberal "plena de violència". Després d'aquests últims incidents, el president dels EUA s'ha dedicat a carregar contra l'alcalde de Portland a les xarxes socials, el demòcrata Ted Wheeler.