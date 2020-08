Què és el nitrat d'amoni, la substància que ha provocat la tragèdia a Beirut?

Després d'una explosió com la que ha destruït el port de Beirut –i el seu entorn– sempre hi ha temors i dubtes sobre les afectacions que puguin causar les partícules que queden suspeses en l'aire. "La deflagració de les gairebé 3.000 tones de nitrat d'amoni ha deixat anar a l'atmosfera gasos altament tòxics, com per exemple òxid de nitrogen i gas d'amoníac. Són productes perillosos, que en grans concentracions poden arribar a cremar els pulmons de la persona que els respira", explica Francisco Medina, catedràtic i investigador del grup Catheter - Catàlisi Heterogènia de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Ara caldrà estar atents a la previsió meteorològica. "A priori les substàncies químiques en l'aire s'haurien de dissipar relativament de pressa, però cal que bufi vent. Si els pròxims dies no en fa, aquests gasos suspesos a l'aire podrien ser un greu problema per a la població. A diferència de l'hidrogen i l'heli, no són gasos molt lleugers, i això pot dificultar la seva dissipació", alerta Medina. "A més, si les partícules persisteixen, poden generar àcid de nitrogen i causar la pluja àcida, amb efectes directes i indirectes sobre la vegetació i els ecosistemes aquàtics", conclou.

Una substància sintètica força comuna

El nitrat d'amoni és una substància química industrial força comuna. "S'elabora sintèticament amb amoníac i àcid nítric i s'utilitza principalment com a fertilitzant, perquè és una bona font de nitrogen per a les plantes", comenta el catedràtic de la URV. Se'n produeix a tot el món, és relativament barat i, en petites dosis, força segur de manipular.

Ara bé, quan s'emmagatzema en grans quantitats és un producte oxidant, que absorbeix fàcilment la humitat, irritant i, si s'hi aplica una font de calor, altament explosiu. I és just el que ha passat amb les gairebé 3.000 tones de nitrat d'amoni que hi havia emmagatzemades des de feia temps al port de Beirut. De fet, és també un dels principals components en els explosius que s'utilitzen per a la mineria, ha estat utilitzat per exèrcits al voltant del món, per grups terroristes, i de tant en tant està associat a accidents industrials.