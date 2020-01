El partidaris del Brexit celebren al carrer la sortida de la UE

Festa per tot arreu. Per a qui tingui res a celebrar. El centre de Londres, i altres llocs arreu del Regne Unit, festegen a aquesta hora de la nit d'aquest divendres, 31 de gener de 2020, que el Brexit és, per fi, una realitat. Parliament Square és, a hores d'ara, l'epicentre de les celebracions, amb Nigel Farage com a gran mestre de la cerimònica de divorci.

Però si el Brexit té una cara oculta, i beneficiosa per al Regne Unit, només es podrà comprovar d’aquí a un temps, sobretot a partir del moment que acabi el període de transició (31 de desembre de 2020) i totes les cartes de la futura relació comercial entre el Regne Unit i la Unió Europea (UE) s’hagin posat al damunt de la taula. Si en té una de descoberta, és més aviat desagradable i s'ha mostrat amb tota cruesa a partir de primera hora de la tarda d'aquest divendres, a Parliament Square, al centre de la capital britànica, just al davant del Palau de Westminster. Al matí, l'ambient era una mica menys extrem.

L’espai, presidit per una estàtua de Winston Churchill tan voluminosa com el pes simbòlic del Vell Lleó en la història del país, s'ha anat omplint de fanàtics a mesura que es feia fosc, fins a convertir l’escenari en una mena de tenebrós parc temàtic del Brexit farcit amb la Union Jack, la bandera britànica. La de Mandela, una altra de les estàtues que envolta la plaça, potser hauria marxat si hagués pogut moure’s després de sentir alguns dels crits que s’hi proferien. Vint-i-set anys tancat a la presó i al seu costat un home en màniga curta, amb la cultura del tatuatge i el gimnàs als braços, cridava: "Per fi som lliures". Què hauria hagut de dir Mandela?

Parc temàtic, sí, i inevitablement també plató de televisió per on han desfilat una variada galeria de personatges estrafolaris per fer les delícies de càmeres, fotògrafs i periodistes, potser incapaços d’entendre quina era la raó de tanta felicitat. Felicitat i excitació potser només comprensible perquè a les onze de la nit, hora de Londres d'aquest divendres, la mitjanit a Brussel·les, no només haurà caigut una fulla del calendari sinó que s'haurà ensorrat tot un món i una cultura: 47 anys de pertinença britànica a la UE.

No pas per casualitat The Guardian ha dit aquesta jornada que, de sobte, l ’illa és o sembla més petita. Mentalment, sens dubte. Malgrat aquesta interpretació probablement esbiaixada, que n’hi ha hagut, de felicitat compartida a Parliament Square, també innegable. Els brexiters l’han mostrada al món ballant i cantant, convençuts íntimament que la vida en totes les comunitats del país, també a les més pobres, serà molt millor a partir d’ara.

Més enllà d’una data ja històrica tant per al Regne Unit com per a la Unió, el Brexit –del qual Theresa May va dir que "significa Brexit", sense que ningú entengués realment què volia dir– és tanmateix com un gran contenidor. Diferents consumidors hi llancen missatges i hi donen una forma o una altra. Per als anglesos, ja ha quedat dit, és una oportunitat o l’entrada a una dimensió desconeguda, amb un munt d’incerteses.

Dutxa escocesa

Per a la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, que ha volgut ficar-hi cullerada, ha estat l’ocasió de parlar amb brutal sinceritat sobre les possibilitats de fer un nou referèndum d’independència el 2020, tal com ha insistit últimament. "No hi ha dreceres –ha dit aquest migdia des d’Edimburg–. La meva feina consisteix en dirigir-nos per un camí creïble que pugui acabar en la independència. Això és el que estic decidida a fer. Però per arribar-hi, un referèndum, quan sigui que tingui lloc, aquest any, com jo vull, o després de les pròximes eleccions escoceses [el 2021], ha de ser legal i legítim. És així de simple”. La dutxa escocesa, una de freda i una altra de calenta, s'ha convertit, sobretot, en un bany de realitat.

Read my full Brexit day speech on Scottish independence here https://t.co/AaQ449avvh — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 31, 2020

També a l’altra banda del canal de la Mànega s'ha volgut aprofitar la data per emetre un missatge en interès propi. Des de París, el president francès, Emmanuel Macron, ha recordat als seus conciutadans, i a la resta d’europeus, que el Brexit és "una senyal d’alarma" que hauria de ressonar arreu. Macron ha dit, avançant-se als esdeveniments: "A mitjanit, per primera vegada en 70 anys, un país marxarà de la Unió Europea. És un senyal d’alarma històric que ha de ser escoltat en cadascun dels nostres països". Macron vol reformar la UE i l’adeu britànic potser l'hi posarà més fàcil.

Les festes del Brexit s'allargaran encara molt més enllà de la mitjanit a Londres i arreu del Regne Unit. Aquest dissabte una meitat de la població potser es lleva amb ressaca. L’altra, amb un regust molt amarg. Potser a ningú li agradi.