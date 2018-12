El Regne Unit pot frenar unilateralment el Brexit

El Regne Unit podria frenar unilateralment la sortida de la Unió Europea. Així ho ha dictat aquest dilluns el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en una sentència que arriba un dia abans de la votació que ha de decidir si encara hi ha alguna possibilitat que el Brexit s'acabi amb acord al Parlament Britànic. Això sí, aquesta possibilitat només existeix mentre l'acord de retirada entre la Unió Europea i el Brexit no hagi entrat en vigor, com passa actualment perquè està pendent de ser ratificat a Londres i després ha de ser aprovat pel Parlament Europeu.

Si no s'arribés a cap acord, és a dir, si aquest dimarts el parlament britànic no aprovés el text o no s'aprovés a l'Eurocambra, el TJUE també explica que podria revocar-se durant els dos anys que hi ha fixats de termini màxim d'acord amb l'article 15 del Tractat de la UE, el que fixa el dret de sortida d'un estat membre de la Unió. Aquesta data és el 29 de març del 2019.

"La revocació per part d'un estat membre de la notificació de la seva intenció de marxar reflecteix una decisió sobirana de mantenir el seu estatus d'estat membre de la Unió Europea, un estatus que no pot ser ni suspès ni alterat per aquesta notificació", sentencia.

En la sentència, el tribunal considera que una vegada un estat membre ha comunicat la seva voluntat de retirar-se, pot revocar aquesta decisió de manera unilateral si així ho decideix. "No seria coherent amb els objectius del tractat de la Unió de crear una UE més cohesionada entre els pobles d'Europa el fet de forçar la marxa d'un estat membre que decideix revocar la seva decisió de marxar", apunta.

A més, no caldria que tots els països de la UE es tornessin a posar d'acord per acceptar-lo, perquè el tribunal considera que l'Estat, encara és membre de la UE i que, per tant, no tindria sentit tornar a fer el procés. Si que considera, però, que s'hauria de notificar al Consell Europeu oficialment i, sobretot, que es tornés a aprovar la decisió per la via constitucional fixada segons la seva pròpia legislació.

"La revocació ha de ser decidida seguint un procés democràtic i d'acord amb els requeriments constitucionals nacionals", diu la sentència que remarca que ha de ser una decisió "inequívoca i incondicional".

L'advocat general d'aquest tribunal encarregat del cas, ja va recomanar al TJUE que fallés en aquesta direcció. En la sentència, el tribunal explica que l'article 50 del tractat de la UE no entra en aquesta possibilitat i constata, per tant, la necessitat de tramitar aquest procediment per la via urgent. "Ni prohibeix ni autoritza expressament la revocació", constata.

Quines implicacions pot tenir?

Com informa Quim Aranda des de Londres, la sentència del TEUJ (o ECJ) podria ajudar Downing Street en els seus propòsits d'aconseguir l'aprovació del pacte, si finalment la votació tira endavant aquest dimarts al vespre i no és suspesa. El govern considera que amb el pronunciament del tribunal és més factible la possibilitat d'un segon referèndum i que aquest fet faria inclinar la balança del cantó de May entre els diputats que no volen córrer el risc de dur a terme un segon plebiscit.

En aquest sentit, el ‘Daily Telegraph’ informa aquest dilluns que l’única opció que consideraria l’executiu és una consulta entre el pacte de May i sortir de la UE sense acord. En cap cas hi hauria la possibilitat de romandre a la Unió. L’alternativa, però, seria poc menys que obrir la Caixa de Pandora.

De fet, la mateixa decisió del tribunal fa referència a la decisió de demà del parlament britànic i justifica la rapidesa amb què aquest cas s'ha resolt. Considera que la decisió presa és prou important perquè s'hagi de tenir en compte durant tot el procés. Constata que es tracta d'una decisió que "té un efecte a l'hora de clarificar les opcions que tenen els parlamentaris que han de decidir la ratificació de l'acord de retirada negociat entre la UE i el Regne Unit".