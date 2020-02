El Regne Unit tanca la porta a la immigració no qualificada i que no parli anglès

El govern de Boris Johnson ha decidit tancar la porta a la immigració no qualificada i que no parli anglès. En una tant esperada com temuda per molts empresaris reforma de les lleis d'immigració, a partir del 31 de desembre, quan acabarà el període de transició del Brexit, només podran establir-se al Regne Unit treballadors qualificats –tant de la Unió Europea (UE) com de la resta del món– que tinguin una oferta concreta de treball, parlin anglès a un nivell determinat i tinguin un salari anual mínim de 30.800 euros. Amb tot, en sectors amb especials necessitats es rebaixarà aquest mínim als 24.600 euros.

La ministra de l'Interior, Priti Patel, presentarà la reforma de la llei, una còpia del sistema australià de punts, al llarg del matí d'aquest dimecres, que serà duta al Parlament a partir del mes vinent.

S'acabarà, així, el que els brexiters anomenen "l'època del treball barat procedent de la UE", en especial en fàbriques, magatzems, hotels i restaurants, però també l'època que ha permès que el mateix tipus de mà d'obra abasteixi bona part dels serveis socials del país, sobretot el sanitari i el d'atenció a la tercera edat, així com professions ocupades generalment per autònoms: des d'electricistes fins a lampistes.

Fonts del govern consideren que les noves barreres comportaran una "reducció significativa" de la immigració, fins a tal punt que el 70% dels treballadors de la Unió arribats al país des del 2004 no haurien superat els criteris establerts d'acord amb el sistema de punts. No és gratuït l'esment a l'any 2004, moment que marca un punt d'inflexió en la història de les relacions entre el Regne Unit i la Unió Europea, amb la incorporació de Polònia al club de Brussel·les i amb l'obertura de portes immediata a tots els seus nacionals. Des d'aleshores, s'hi han establert poc més d'un milió de polonesos, dels quals entre el 13 i el 16% són autònoms.

Temor de l'empresariat

L'empresariat, que temia l'anunci de la reforma, no s'ha mostrat gens entusiasta amb el nou plantejament sempre que el govern ha insinuat les seves preferències per establir un control efectiu de les fronteres, advertint de les possibles "desastroses" conseqüències de la falta de mà d'obra. La resposta des de Downing Street és que "les empreses ja no podran confiar en la mà d'obra immigrant barata per fer treballs poc qualificats, com ha sigut el cas dels últims 20 a 30 anys. Hauran d'invertir en l'automatització i millorar les condicions per a la seva plantilla. S'han d'ajustar a aquest nou sistema".

En principi, doncs, des de l'1 de gener no es permetrà l'entrada al Regne Unit amb carnet d'identitat o un document similar, sinó que caldrà el passaport. En funció del temps que s'hi vulgui estar caldrà igualment un visat. D'altra banda, a més d'un nivell concret d'anglès, es demanarà a tots els aspirants a establir-s'hi una mínima formació escolar, equivalent al batxillerat superior.

Creadors, músics, artistes en general i esportistes podran, però, continuar entrant al país com fins ara. La Premier League ha fet valdre el seu negoci.

El sistema de punts que s'estableix funcionarà de la manera següent, tenint en compte que en caldran 70 per poder optar a una feina: