El regulador dels EUA autoritza el remdesivir per tractar el covid més greu

Més descoordinació a nivell global en la lluita contra el coronavirus. La Food and Drug Administration, el regulador dels Estats Units que supervisa i autoritza la comercialització de tot tipus de medicaments, ha aprovat aquesta nit l'ús del remdesivir, que es comercialitza amb el nom de Veklury, per tractar els malalts més greus de covid-19. Aquesta substància, que fabrica la farmacèutica Gilead Sciences, ha esdevingut la primera al món occidental que rep el vistiplau d'una autoritat sanitària per fer front als efectes d'aquesta pandèmia.

L'anunci, però, ha tingut lloc just sis dies després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) fes públiques les conclusions de l'estudi Solidarity, en què assegurava: "L'assaig Solidarity ha publicat resultats provisionals el 15 d’octubre del 2020. S'ha trobat que els 4 tractaments avaluats (remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir / ritonavir i interferó) tenien poc o cap efecte sobre la mortalitat global, l’inici de la ventilació i la durada de l’estada hospitalària en pacients hospitalitzats".

Però les dades amb què treballa Gilead Sciences sostenen que disminueix en cinc dies la permanència en les unitats de cures intensives per als casos més greus. Aquestes dades van ser publicades pel The New England Journal of Medicine el 8 d'octubre. En qualsevol cas, un modest benefici clínic, d'acord amb l'OMS i altres experts consultats.

El remdesivir, un antiviral desenvolupat inicialment contra l'Ebola, s'havia autoritzat per a ús d'emergència als EUA al maig. En aquell país costarà 3.120 dòlars (2.600 euros) a través d’asseguradores privades i 2.340 dòlars (1.975 euros) a través de compradors governamentals per a un ús de cinc dies. El president dels Estats Units, Donald Trump, en va rebre, entre altres medicaments, després que donés positiu per covid a primers d'octubre.

Les accions de la companyia no s'han beneficiat especialment de la sanció de la FDA. Al maig cotitzaven a més de 80 dòlars mentre que actualment no superen els 61. Amb tot, sí que s'ha beneficiat de compres, entre d'altres, de la Unió Europea, que es va assegurar mig milió de tractaments.

En paral·lel a l'anunci del regulador nord-americà, Gilead ha informat que "als Estats Units, Veklury està indicat per a adults i pacients pediàtrics (de 12 anys o més i amb un pes mínim de 40 kg) que requereixin hospitalització".