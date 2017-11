Riad intercepta un míssil balístic dels rebels del Iemen

Els rebels houthis del Iemen han llançat aquest dissabte un míssil balístic contra Riad que, segons fonts oficials saudites, ha estat interceptat per les forces armades, que han evitat així que es causessin danys perquè les restes han impactat en una zona desèrtica a prop de l'aeroport.

Video of Saudi Air Defense interception of Burkan missile fired from #Yemen towards King Khaled International Airport #Riyadh (V: @7yhy ) pic.twitter.com/lMp6tp4FWl