Downing Street va evitar investigar la ingerència russa en el procés del Brexit

El govern britànic va "evitar activament" investigar si hi va haver cap interferència russa durant la campanya del referèndum del Brexit (2016) i, a més, "va fracassar" a l'hora de protegir el procés de qualsevol potencial acció exterior de Moscou. Són algunes de les conclusions del llargament esperat informe del Comitè d'Intel·ligència i Seguretat (ISC, en les sigles en anglès) del Parlament britànic sobre el possible paper del règim de Vladímir Putin com a agent desestabilitzador de la vida política britànica, que s'ha fet públic aquest dimarts a Londres.

L'informe, que s'hauria d'haver difós l'octubre passat, abans de les eleccions generals del desembre, però que va ser vetat pel premier Johnson, considera que aquesta interferència forma part de la "nova normalitat" que promou el Kremlin, i també que el Regne Unit, i en especial les seves agències d'informació, són "un objectiu prioritari" de la intel·ligència russa. Moscou ha negat qualsevol implicació.

En conseqüència, també considera inadmissible que la intel·ligència britànica "mirés cap a una altra banda" i que el govern en "menystingués l'amenaça". De fet, amb el veredicte del mencionat comitè el govern entoma un fracàs polític per no haver fet res davant les amenaces russes, mentre que les diferents agències d'espionatge del país són implícitament qualificades de complaents i panxacontentes. Unes agències que, a més, van negar el pa i la sal al comitè proveint el mínim d'informació possible als parlamentaris durant la seva recerca.

651x366 Una imatge exteriors de l'edifici ambaixada russa, aquest dimarts a Londres / LUKE DRAY / GETTY IMAGES Una imatge exteriors de l'edifici ambaixada russa, aquest dimarts a Londres / LUKE DRAY / GETTY IMAGES

Implícitament, tot l'informe és una crítica política a la gestió del govern, tot i que ningú dels autors del document, d'una cinquantena de pàgines, n'ha fet esment durant la conferència de premsa en què s'han presentat les conclusions. Però se'ls ha entès tot: el govern conservador va tenir una actitud tan laxa a l'analitzar-ne els detalls perquè el referèndum del Brexit va afavorir els seus interessos, o bé perquè hauria sigut un desprestigi per a la democràcia britànica admetre una influència exterior en la consulta sobre la Unió Europea (UE).

En tot cas, el comitè ha instat el govern britànic a obrir ara una investigació per aclarir per què no va fer els passos pertinents per protegir o evitar la possible interferència russa. Downing Street s'ha afanyat a contestar assegurant que no considera necessari investigar res perquè, de manera explícita, l'informe no recull cap evidència concreta.

Pirateig contra el Partit Demòcrata

Amb tot, el diputat laborista Kevan Jones, un dels membres del grup d'anàlisi, ha destacat durant la conferència de premsa que la "indignació" no l'ha de provocar que Rússia hagi intentat interferir en els afers polítics britànics, que és l'apuntada "nova normalitat", sinó el fet que "ningú [dins del govern o l'espionatge britànics] no hagi volgut saber-ne res". És a dir, si l'informe no conté, en paraules de Jones, "sòlides evidències" sobre la ingerència russa és, senzillament, perquè el govern mai no va ordenar als serveis d'intel·ligència que les busquessin, malgrat que hi havia precedents per ordenar que ho fessin.

El comitè assenyala que els estudis a disposició del públic mostren que "la preponderància dels relats pro Brexit o anti-UE" als canals de televisió Russia Today i Sputnik en el moment de la votació, i "l'ús de" bots"i "trols" a Twitter, demostrarien els intents russos d'influir en el procés. Uns intents que ja s'haurien posat en evidència durant la campanya del referèndum d'independència d'Escòcia, amb "campanyes d'influència" a través de les xarxes socials.

Els parlamentaris han recordat, igualment, que "només després que Rússia pirategés els correus electrònics del Partit Demòcrata nord-americà, el juliol del 2016", l'amenaça russa es va prendre en consideració. Però, tot i així, no es va fer cap estudi concret fins després de les eleccions generals de l'any 2017.

La manca d'eficàcia a l'hora de vetllar per la puresa del procés del Brexit i el retard a autoritzar la publicació de l'informe contrasten amb altres intents de desprestigiar l'oposició que ha fet el govern conservador. En dates tan recents com la setmana passada, el ministre d'Afers Estrangers britànic, Dominic Raab, va apuntar que "actors russos" podrien haver interferit en les eleccions del 2019 amb la divulgació a internet d'uns documents relatius a les negociacions entre Londres i Washington sobre un futur acord comercial post-Brexit que van ser utilitzats pel llavors líder laborista, Jeremy Corbyn, durant la campanya electoral.

Benefactors dels 'tories'

Una altra de les preocupants conclusions dels parlamentaris és l'existència d'un grup de " ben coneguts oligarques russos [tot i que no se n'esmenta cap en la versió publicada, que ha estat censurada al·legant raons de seguretat nacional]", que han fet de Londres un centre operatiu de primer ordre per a les seves activitats. Oligarques que són "ciutadans russos amb lligams molt estrets amb Putin, que s'han integrat bé a l'escena empresarial i social del Regne Unit i que són acceptats per la seva riquesa". Riquesa no sempre d'origen net i que, d'altra banda, comparteixen amb el govern tory en tant que són generosos donants dels conservadors.

Sobre aquest punt, destaca igualment l'informe que és urgent augmentar la transparència dins de la Casa dels Lords, on "és notori que diversos membres tenen interessos empresarials vinculats a Rússia o treballen directament per a les principals empreses russes vinculades a l'estat rus", uns vincles que demanen que siguin estudiats curosament.

Les relacions entre Londres i Moscou s'han refredat molt des de l'enverinament, en territori britànic, de l'exagent rus Serguei Skripal, el març del 2018 a la ciutat de Salisbury. Rússia va negar qualsevol implicació, però el cas va desembocar en una onada d'expulsions creuades de diplomàtics entre Londres i altres països aliats i Moscou. A més, Downing Street ha acusat de diversos ciberatacs el règim de Putin, l'últim episodi dels quals ha sigut la denúncia, la setmana passada, d'un intent de piratejar informació dels laboratoris i les farmacèutiques que treballen en la vacuna del coronavirus tant en instal·lacions del Regne Unit com nord-americanes o canadenques. Els responsables serien hackers de l'espionatge rus.