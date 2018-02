Rússia tanca els comptes de Navalni a un mes de les eleccions

A un mes de les eleccions russes, el govern ha bloquejat la pàgina web de l'opositor Alexei Navalni després que aquest denunciés fa una setmana un nou cas de corrupció en les altes esferes del país. Així ho ha denunciat el propi opositor en el seu compte a Twitter i al seu web, a la qual encara es podia accedir, però en la qual adverteix que "és temporal i en el transcurs d'un dia tots els proveïdors d'internet tancaran el pas".

Instagram Deleted Content The Kremlin Didn't Like. YouTube Is Still Deciding. https://t.co/4dLHAsWEnF