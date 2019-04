Salvini forma una aliança d'extrema dreta per a les eleccions europees

El líder de la Lliga i vicepresident del govern italià, Matteo Salvini, ha presentat aquest dilluns el seu projecte polític de cara a les eleccions europees del pròxim mes de maig: una aliança d'extrema dreta amb la qual aspira a formar un grup parlamentari que sigui el més nombrós de l'Eurocambra. Salvini ha fet la presentació a Milà acompanyat per representants d'Alternativa per a Alemanya (AfD), Veritables Finlandesos i el Partit Popular danès. Així mateix, Agrupació Nacional, la formació de l'ultra francesa Marine Le Pen, ha confirmat que formarà part de la coalició. L'ojectiu de Salvini, però, és seduir totes les forces euroescèptiques europees per impulsar un canvi definitiu al mapa polític del vell continent, segons ha destacat.

"L'objectiu és convertir-nos en el primer grup europeu, el més nombrós, per guanyar i canviar Europa", ha assegurat el també ministre de l'Interior italià durant la presentació en un cèntric hotel de Milà de l'aliança de partits d'extrema dreta per a les pròximes eleccions . El líder de la Lliga ha convidat els europeus a "alçar-se" davant l'actual Europa governada per "buròcrates" i "banquers". "Si la UE és un únic pensament basat sobre la finança i l'economia, no és un somni, és un malson", ha afirmat.

A la cita, però, han faltat tres dels pesos pesants de l'eix nacionalista europeu: el primer ministre hongarès, Viktor Orbán; el seu homòleg austríac, Sebastian Kurz; i la líder de l'extrema dreta francesa Marine Le Pen, amb qui Salvini es va reunir divendres passat a París. Tampoc va assistir cap representant de Vox, tot i que els mitjans italians asseguraven que havien estat convidats. La formació de Santiago Abascal ha confirmat a l'ARA que esperarà a després de les eleccions per prendre una decisió sobre quin grup unir-se a Europa.

Salvini ha declarat que una de les principals raons que uneix totes aquests partits en la nova aliança és la lluita contra la immigració il·legal, i ha assegurat que la ultradreta i l'euroescepticisme són el futur.